La recuperación emocional y social postdana de Chiva desde la cultura: más 80 actividades como "herramienta de cohesión"

Chiva refuerza su recuperación emocional y social a través de la cultura con más de 80 actividades en el último año - AYUNTAMIENTO DE CHIVA

VALÈNCIA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Chiva (Valencia) ha consolidado durante el último año su oferta cultural para convertirla en un "pilar fundamental" dirigido a la recuperación emocional y social del municipio tras los efectos de la dana del 29 de octubre de 2024. Desde entonces, ha programado más de 80 actividades culturales porque "la cultura es la mejor herramienta para reconstruir nuestra identidad como pueblo y mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas", ha apuntado el edil del área, Héctor Tarín.

Según ha informado el consistorio en un comunicado, tras una primera fase centrada en la reconstrucción de infraestructuras, espacios públicos y servicios básicos, el consistorio identificó la necesidad de abordar también la recuperación emocional de la ciudadanía. En este contexto, la cultura "ha desempeñado un papel clave como herramienta de cohesión, expresión y reconstrucción de la identidad colectiva".

Tarín ha señalado que el objetivo era "ayudar a la población a recomponerse emocionalmente. La cultura es la mejor herramienta para reconstruir nuestra identidad como pueblo y mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas". Asimismo, ha destacado el esfuerzo realizado para consolidar una agenda cultural que sitúe a Chiva "como un municipio referente".

Desde abril de 2025, se han programado un total de 82 actividades culturales que han permitido ofrecer una agenda "diversa, participativa y accesible para todos los públicos". Entre ellas, destacan 17 conciertos de distintos estilos musicales -desde ópera y música sinfónica hasta jazz, soul o música tradicional valenciana- con la participación de formaciones como la Joven Orquesta de la Generalitat Valenciana, el Coro del Institut Valencià de Cultura y entidades locales como Sociedad Musical 'La Artística' de Chiva, la Orquesta de Pulso y Púa 'Villa de Chiva' o la Asociación de Dolçaina i Tabal de Chiva.

La programación también ha incluido 27 representaciones teatrales de diferentes géneros y con la participación del grupo local Exklafido Teatro, dos espectáculos de magia y once eventos de danza con actuaciones de Shanadanza, Asociación cultural Bailes de Salón de Chiva e Inma Martínez de Chiva, además de cinco exposiciones artísticas y cuatro presentaciones literarias.

El Cine Teatro Municipal Astoria ha acogido, además, 12 proyecciones cinematográficas y cuatro rodajes de cortometrajes de la E.P.A. y propuestas artísticas de Arteando. Además, se ha fomentado el teatro para público juvenil a través de los CEIP, Escuela Infantil y el IES Marjana a través del SARC.

El alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha subrayado que la cultura es "esencial para el crecimiento personal y colectivo. Desde el primer momento tuvimos claro que, junto a la reconstrucción material, era imprescindible cuidar a las personas y su bienestar emocional".

Con esta apuesta, el consistorio subraya que Chiva "continúa avanzando en su recuperación desde la unión, la sensibilidad y la fuerza de una cultura que se ha consolidado como refugio, punto de encuentro y motor de futuro para toda la ciudadanía".