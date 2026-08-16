La Red de Centros Mujer de la Comunitat supera las 7.000 mujeres atendidas durante el primer semetre de 2026

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VALÈNCIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Centros Mujer de la Generalitat gestionados por el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer han atendido a un total de 7.093 mujeres durante el primer semestre de 2026, lo que supone un incremento de más de un millar respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se registaron 6.038 atenciones.

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha avanzado que de las mujeres atendidas este año, 2.134 han recurrido por primera vez a este recurso asistencial, la mayoría en intervenciones de asesoramiento, mientras que 4.959 son mujeres en seguimiento con expedientes abiertos en años anteriores.

Según ha asegurado la Generalitat en un comunicado, en total se han registrado 23.888 acciones de atención desde los centros durante la primera mitad del año, lo que representa un 15,6 por ciento más que durante el mismo periodo de 2025 (20.662 atenciones). En concreto, se trata de 12.213 intervenciones presenciales, 4.203 en itinerancia, 7.381 telefónicas y 91 por videoconferencia.

Camarero ha asegurado que los datos "consolidan este recurso asistencial como prioritario para la protección y la atención cercana e integral de las víctimas de violencia sobre la mujer".

A este respecto, en Alicante se ha atendido a un total de 3.106 mujeres, a 2.583 en los centros de la provincia de Valencia y a 1.404 en los de Castellón. En conjunto, se trata de atenciones vinculadas a problemáticas de malos tratos físicos, psíquicos y/o sexuales, agresiones sexuales, acoso sexual, trata de mujeres, explotación sexual y matrimonio forzado.

"Hemos intensificado el trabajo de seguimiento y acercado los recursos a las zonas más alejadas, porque la atención a las mujeres no puede depender de su lugar de residencia", ha afirmado la vicepresidenta.

LA PUERTA DE ENTRADA PARA MUCHAS MUJERES

La titular de Igualdad ha hecho hincapié en "el carácter integral y humano de la atención prestada por todos los profesionales que integran esta red de centros", y ha recordado que constituyen "la puerta de entrada para muchas mujeres que requieren ayuda, orientación y protección frente a situaciones de violencia".

En este sentido, ha puesto de relieve "el aumento del número de profesionales que prestan sus servicios en los Centros Mujer, con el propósito de agilizar y mejorar la atención que se ofrece a las víctimas, al contar en la actualidad con 239 profesionales, a quienes se les han mejorado las condiciones de trabajo".

En esta misma línea, Susana Camarero ha hecho referencia al incremento de los recursos profesionales y asistenciales destinados a "mejorar la atención y protección de las víctimas de violencia sobre la mujer".

En concreto, según ha detallado, se han habilitado tres nuevos Centros de Crisis para agresiones sexuales en las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, se ha puesto en funcionamiento el Centro Mujer 14 horas de Elche, además de contar con dos nuevos centros residenciales, por acción concertada, para víctimas de trata y explotación sexual, lo que ha permitido ampliar de 29 a 31 los Centros Residenciales y de 362 a 374 el número de plazas disponibles.

Asimismo, ha destacado "la iniciativa de este Consell de licitar los centros mujer y residencias cuyos contratos estaban caducados, algunos desde 2019 y licitados por última vez en 2015, con el propósito de mejorar el servicio que prestan e incrementar los medios personales y profesionales que se ponen a disposición de la atención de las víctimas".

En relación con la atención a menores, la Red de Centros Mujer de la Generalitat ha atendido durante el primer semestre de este año a un total de 699 menores, hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia. Por provincias, en Valencia se han atendido a 256 menores, en Castellón a 148 y en Alicante a 295.

11 CENTROS DE ATENCIÓN MULTIDISCIPLINAR

La Red de Centros Mujer cuenta actualmente con 11 centros distribuidos por todo el territorio autonómico e incluyen servicios 24 horas en València, Alicante y Castellón de la Plana; y ocho centros con atención 14 horas (de lunes a domingo) en municipios como Dénia, Elda, Torrevieja, Elche, Yátova, Xàtiva, San Mateo y Segorbe.

La atención en estos centros se presta por parte de un equipo multidisciplinar formado por trabajadoras sociales, psicólogas y abogadas a través del Servicio de Atención directa o del Servicio de Atención Telefónica.

En última instancia, Susana Camarero ha incidido en que "las mujeres saben que cuentan con un recurso seguro, inmediato y profesional a su disposición, que las acompaña en todo el proceso, desde la atención psicológica hasta el asesoramiento legal", ha concluido.