La "reflexión escénica" centra la sexta edición de 'Mediterráneo en danza' en Alicante

ALICANTE, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Mediterráneo en danza' vuelve a Alicante en su sexta edición con una programación centrada en la "creación contemporánea" y la "reflexión artística", según ha destacado Fundación Mediterráneo en un comunicado.

La entidad considera que este ciclo "se ha consolidado como una cita imprescindible para el público interesado en la danza". A lo largo del mes de marzo, reunirá propuestas formativas y espectáculos profesionales que abordan el cuerpo, la técnica y el imaginario de la danza desde perspectivas "complementarias".

También ha resaltado que "mantiene su vocación de equilibrio entre la excelencia artística, el impulso formativo y la reflexión contemporánea, ofreciendo una mirada plural sobre el presente de la danza".

El presidente de Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha aseverado que 'Mediterráneo en danza' es un espacio "donde la tradición y la innovación dialogan a través del cuerpo". "Apostamos por una programación que combine rigor técnico, creatividad contemporánea y reflexión cultural, acercando la danza a públicos diversos y reforzando el papel de Alicante como escenario de propuestas de alto nivel", ha apostillado.

PROGRAMACIÓN

La edición de 2026 se abrirá el 6 de marzo, a las 20.00 horas, con la actuación del Conservatori Professional de Dansa de València, cuyos jóvenes intérpretes presentarán un programa que combina danza española, clásica y contemporánea.

La propuesta incluye coreografías de figuras internacionales del panorama actual, para mostrar "la calidad formativa y el talento emergente de una de las instituciones de referencia en la Comunitat Valenciana", según Fundación Mediterráneo.

El ciclo continuará el 14 de marzo con uno de los "platos fuertes" de la programación. Se trata de 'Stravinsky', a cargo de LaMov Compañía de Danza, bajo la dirección de Víctor Jiménez. La velada propone un doble programa dedicado a la figura de Igor Stravinsky y reunirá "dos obras emblemáticas" del repertorio del siglo XX: 'El pájaro de fuego', en versión coreográfica de Víctor Jiménez, y 'La consagración de la primavera', interpretada desde la mirada contemporánea de la coreógrafa Olga Roriz.

Según la entidad, "la propuesta de LaMov une tradición y renovación a través de un lenguaje contemporáneo intenso y visualmente poderoso, que dialoga con la fuerza revolucionaria del compositor ruso que, a través de la compañía Los Ballets Rusos que Serguéi Diáguilev impulsó en París, renovaron la danza y la música" del siglo XX.

La edición se cerrará el 28 de marzo con 'El hombre cisne', una "conferencia danzada" a cargo de Iván Delgado. Esta propuesta híbrida ofrece un recorrido por la figura del cisne blanco, "icono de la danza clásica", para reinterpretar "desde el cuerpo masculino".

A través de referencias a creaciones como 'La muerte del cisne', de Les Ballets Trockadero de Monte Carlo; 'La muerte de un cisne', de Michel Descombey, o la versión de 'El lago de los cisnes' de Matthew Bourne, la conferencia invita a "reflexionar sobre identidad, género e historia del ballet", al tiempo que combina análisis con diversos fragmentos coreográficos.

Todas las actuaciones de 'Mediterráneo en danza' tendrán lugar en el Aula de Alicante de Fundación Mediterráneo, ubicada en el número 1 de la avenida Doctor Gadea, y las entradas ya están disponibles en la taquilla y en la página web oficial de la entidad.

Los organizadores del ciclo han reafirmado su "compromiso con la promoción de la danza como expresión artística y cultural", para ofrecer "un espacio de exhibición y formación para intérpretes, coreógrafos y público".