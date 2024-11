El regreso a las aulas tras la DANA: recolocación de alumnos, turnos de tarde en IES y aulas prefabricadas

Conselleria diseñará un "traje a medida" para cada centro y prevé que el 70% del alumnado afectado pueda volver a clase la próxima semana

La Conselleria de Educación ha diseñado un plan para facilitar el regreso a las aulas de los alumnos afectados por la DANA que pasa por la recolocación de un total de 24.000 estudiantes en otros centros a partir del próximo lunes, 11 de noviembre, y que se ajustará "semana a semana". También plantea la instalación de aulas prefabricadas en otros centros y el establecimiento de turnos de tarde en algunos institutos de enseñanza secundaria (IES) para poder acoger a alumnos de localidades afectadas.

De esta manera lo ha expuesto el conseller de Educación, José Antonio Rovira, en declaraciones a los medios tras reunirse este miércoles con representantes de la comunidad educativa para trasladarles las medidas adoptadas por su departamento tras la emergencia. Al encuentro han asistido sindicatos, representantes de la escuela pública y la concertada, asociaciones de padres, directores y alumnos, así como responsables de inspección educativa.

"Lo que pretendemos es informar de lo que hemos hecho desde el primer día, de lo que estamos haciendo y de lo que vamos a seguir haciendo en los próximos días", ha asegurado Rovira, que ha informado de que su departamento, junto a la inspección educativa, ha realizado ya "una primera revisión" y "batida" de los 92 centros educativos afectados que han resultado afectados por el temporal.

"Aquí se ha hecho un buen trabajo, tampoco esperaba menos de todo el personal que ha trabajado, no sólo los directores generales, sino muchísimos funcionarios que han estado aquí días de fin de semana en su puesto de trabajo para poder tratar de ir dando esos pasos", ha valorado el titular de Educación.

Del total de 92 centros afectados, ha detallado que 24 están "en perfecto estado" para poder abrir "ya", mientras que otra veintena podría hacerlo el próximo lunes, una vez finalizados los trabajos de limpieza y para las actuaciones para solucionar problemas eléctricos. En este punto, ha valorado que la compañía Iberdrola se haya puesto "a disposición" de la Conselleria para colaborar en estas labores.

Al margen de ello, Rovira ha recordado que desde el departamento de Campanar ya trasladaron a todos los centros educativos que no se han visto afectados por el temporal que les comunicaran la disponibilidad de plazas para poder recolocar alumnos de colegios afectados. "Aquí lo importante lo primero son los alumnos y el poder darles una normalidad", ha recalcado.

SE AJUSTARÁ "SEMANA A SEMANA"

En este sentido, ha detallado que, tras esta consulta, se ha comprobado que en la educación pública existe una oferta de más de 26.000 plazas para recolocar a los 24.000 alumnos de centros ubicados en zonas afectadas por la DANA. Para ello, la Conselleria ha realizado "un primer ajuste" y un mapa que se ha presentado a la comunidad educativa, con el objetivo de que este operativo de realojo pueda estar en marcha este próximo lunes.

En todo caso, ha matizado que se trata de un proceso de realojo que se va a ajustar "semana a semana": "A lo mejor hay colegios que no van a poder abrir el lunes pero dentro de tres semanas sí. Entonces, donde mejor están los chavales es al lado de su casa".

EL 70% DE LOS AFECTADOS, A CLASE EL PRÓXIMO LUNES

Por su parte, la previsión para los centros en los que esta semana se ha decretado que no se ha impartieran clases es que "la gran mayoría" puedan reanudar la actividad el lunes. "No queremos ser excesivamente optimistas, pero al menos un 70 por ciento del alumnado que esta semana no ha tenido clase estará escolarizado", ha subrayado Rovira.

En este momento, según ha informado Rovira, la Administración está "terminando de definir" el "ajuste fino" del transporte escolar, algo "fundamental" para los alumnos, dado que en "algunos casos" esta recolocación en otros centros supone "trasladarlos al municipio de al lado", para lo que "no hace falta transporte", pero en otros casos "sí" que es necesario.

En este realojo de escolares participarán numerosos colegios de la ciudad de València, fundamentalmente públicos, aunque también otros concertados se han "ofrecido a colaborar". Al respecto, la Conselleria de Educación trabaja para emitir una circular hacia "final de semana" que establezca y concrete estas recolocaciones.

TURNOS DE TARDE

Además, en el caso de los institutos de enseñanza secundaria (IES), Rovira ha asegurado que la organización podría ser "más fácil" al poder establecer "provisionalmente" turnos de tarde en centros de municipios que no se han visto afectados por la DANA para acoger a estudiantes de las localidades dañadas, algo "mucho más sencillo y que se hace en muchos sitios", ha asegurado el conseller.

En cualquier caso, el titular de Educación ha especificado que la "casuística" de cada centro es "distinta" porque la situación de cada uno de ellos también lo es. Por esta razón, ha indicado que su departamento va a tener que realizar un "traje a medida" a cada centro educativo porque las condiciones son "totalmente distintas". "Uno a lo mejor tiene las vallas dañadas y otro son las cocinas", ha ejemplificado.

Paralelamente, en cuanto al personal docente, el conseller Rovira ha apuntado que la ausencia de profesorado en la ciudad de València es "mínima". "En la primera circular los tuvimos en cuenta --a los profesores-- diciendo claramente que, aquel que no pudiera acudir a su centro, lo comunicara a la dirección y que el centro adoptara las medidas oportunas", ha señalado.

En una segunda circular, ha apuntado, incluyeron al profesorado de la educación concertada que en la primera "habían quedado así como en el aire por las prisas", aunque son casos "muy puntuales".

Sobre la docena de centros que han resultado más afectados por la DANA, Rovira ha asegurado que en este momento "todo apunta" a que "a priori" no podrán reabrir en lo que queda de curso escolar, aunque en estas instalaciones se llevarán a cabo "más revisiones".

AULAS PREFABRICADAS

Por otro lado, Rovira ha avanzado que la Conselleria también estudia la posibilidad de instalar "alguna" aula prefabricada en centros educativos en un horizonte "a medio plazo", pero ha insistido en que la particularidad de cada caso.

"A lo mejor hay un centro que tiene la parte de abajo completamente dañada y eso no se arregla en un mes, e igual ese centro, con dos prefabricadas en el patio, a lo mejor arreglas la solución. Y habrá otro centro que seguramente lo tengas que tirar entero al suelo", ha afirmado. "Es un traje esa medida, no hay otra solución", ha esgrimido.

ESCUELAS INFANTILES Y CENTROS LOGÍSTICOS

Preguntado por si su departamento prevé algún tipo de actuación especial para las escuelas infantiles afectadas también por la DANA, Rovira ha confirmado que han tratado esta cuestión en la reunión con la comunidad educativa y es un asunto que va a analizar la Dirección General de Centros. No obstante, ha matizado que presentan problemas que son "más fáciles" de solucionar como de limpieza.

Mientras, sobre los centros educativos que están actuando como centros de reparto de material en las localidades afectadas, Rovira ha admitido que este es "otro problema".

"Hay tres o cuatro que están actuando como centros logísticos y vamos a hablar con los ayuntamientos, porque para poder abrirlos necesitaremos que el ayuntamiento traslade ese centro logístico a otra instalación municipal", ha expuesto Rovira, que ha destacado el "diálogo permanente" con las administraciones municipales. "Cuando sucede una locura como la que ha pasado, se echa mano de la primero", ha esgrimido.