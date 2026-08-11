Rescatados dos bañistas arrastrados por corrientes en una cala de Poble Nou de Benitatxell - PROTECCIÓN CIVIL BENITATXELL

ALICANTE 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos bañistas a bordo de una tabla de 'paddle surf' fueron rescatados este pasado lunes en la cala Moraig del Poble Nou de Benitatxell (Alicante) tras ser arrastrados por fuertes corrientes a causa de un cambio meteorológico repentino y no poder regresar a tierra.

Según informa Protección Civil Benitatxell en redes sociales, el uso de un teléfono móvil protegido por parte de las víctimas permitió mantener la comunicación activa con los servicios de emergencia y fijar las coordenadas de localización.

Tras recibir el aviso, se iniciaron batidas terrestres por la zona que se prolongaron durante casi dos horas. Los efectivos de rescate mantuvieron una coordinación constante con el 112 y Salvamento Marítimo, transmitiendo datos de localización e información meteorológica en tiempo real.

En previsión de la falta de luz por la hora de los hechos, se instó a los dos bañistas a mantenerse resguardados en un punto seguro mientras se acortaba el margen de rastreo. Tras fijar su posición exacta, el helicóptero de Salvamento Marítimo ejecutó el rescate aéreo sin incidencias.

Desde Protección Civil recuerdan la necesidad de consultar los partes meteorológicos. Este pasado lunes estaba activo en la zona un aviso amarillo por lluvias, tormentas y fenómenos costeros.