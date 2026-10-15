Rescatan con helicóptero a una mujer tras fracturarse una tibia durante una ruta senderista en La Vall de Gallinera

Archivo - Helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA)
Archivo - Helicóptero del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE
Europa Press C. Valenciana
Publicado: jueves, 15 octubre 2026 11:21
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   ALICANTE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

   Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) han rescatado con helicóptero a una mujer que se había fracturado una tibia mientras hacía una ruta senderista, a la altura de la Cova del Moro, en el municipio de La Vall de Gallinera.

   Los hechos ocurrieron este miércoles y el cuerpo de seguridad recibió el aviso del accidente a las 13.21 horas. La intervención culminó a las 15.14 y consistió en auxiliar a la afectada en el lugar de los hechos.

   Fuentes del CPBA han explicado que se movilizó al grupo de rescate y que, tras acudir hasta allí, el helicóptero tomó tierra para dar una primera atención sanitaria a la lesionada, que más tarde fue evacuada a la helisuperficie de Finestrat, donde los servicios sanitarios la esperaban.

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