Rescatan a una mujer herida tras caerse muy cerca de la cima del Peñón d'Ifach

ALICANTE 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante han rescatado a una mujer de 24 años que había resultado herida tras caerse muy cerca de la cima del Peñón d'Ifach, en Calpe, según ha informado este cuerpo de seguridad.

El incidente tuvo lugar ayer, sobre las 12.30 horas, en el Peñón d'Ifach, donde se encontraba la mujer junto a un grupo de amigos realizando una senda.

En un momento determinado, la mujer resbaló y se cayó, con lo que se le salió el hombro. Como consecuencia, comenzó a notar mareos y ganas de vomitar.

Se activó entonces el helicóptero de rescate y, una vez en el lugar, un rescatador bajó con el arnés de rescate y subió a la lesionada con grúa para su traslado a la helisuperficie del peñón, donde le esperaban servicios sanitarios.

En el operativo de rescate participó el Alpha 01 helicóptero de rescate y el Grupo Rescate de Montaña (GER), han apuntado las mismas fuentes.