Rescatan a una tortuga marina enredada en una boya en Puerto de Sagunto - OCEANOGRÀFIC

VALÈNCIA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una tortuga marina ha ingresado en el ARCA del Mar, el centro de recuperación de fauna marina del Oceanogràfic de València, tras aparecer enmallada en una boya y varios cabos que le comprimían el cuello y las dos aletas delanteras.

El ejemplar ha sido localizado por un pescador recreativo frente a la costa de Puerto de Sagunto, cuya actuación y aviso al 112 han permitido activar el protocolo de rescate de la Red de Varamientos y trasladar al animal al Oceanogràfic (CACSA - GVA) para recibir atención especializada.

La tortuga ha llegado al ARCA enmallada, una circunstancia que ha permitido al equipo veterinario valorar el alcance de las lesiones antes de retirar los elementos que la mantenían atrapada, según ha explicado el Oceanogràfic en un comunicado.

Durante la primera exploración, los especialistas han eliminado las cuerdas y la boya y han realizado una revisión clínica completa, que ha incluido una analítica sanguínea, radiografías y una ecografía para evaluar su estado de salud.

Las primeras exploraciones han revelado lesiones en la zona del cuello y en ambas aletas, provocadas por la compresión ejercida por el enmalle. No obstante, las pruebas de imagen han descartado, por el momento, lesiones en los huesos.

LA IMPORTANCIA DE LLAMAR AL 112

El rescate ha sido posible gracias a la intervención del pescador recreativo, que ha detectado una boya desplazándose mientras permanecía fondeado. Al aproximarse, ha comprobado que una tortuga marina permanecía atrapada, por lo que ha solicitado ayuda.

Siguiendo las indicaciones recibidas a través del 112 y del equipo de la Fundación Oceanogràfic, ha subido al animal a bordo y lo ha trasladado hasta el Club Náutico de Canet d'en Berenguer, donde ya esperaba el dispositivo de rescate.

Desde la Fundación Oceanogràfic han destacado que la correcta actuación del pescador ha sido determinante para aumentar las posibilidades de recuperación de la tortuga. Además, han señalado que "conocía el protocolo de actuación gracias a las campañas de sensibilización que la entidad desarrolla en clubes náuticos y entre los colectivos vinculados al mar".

NO RETIRAR EL ENMALLE PARA VALORAR LAS LESIONES

Los especialistas recuerdan que, cuando se encuentra una tortuga marina u otro animal enmallado, no se debe intentar retirar las cuerdas, redes u otros residuos. Mantener el enmalle hasta que el animal pueda ser evaluado en un centro especializado permite valorar con mayor precisión la gravedad de las lesiones y facilitar la planificación del tratamiento veterinario.

La Fundación Oceanogràfic insiste en la importancia de avisar al 112 ante cualquier hallazgo de fauna marina herida o enredada en residuos. La coordinación entre los ciudadanos, los servicios de emergencias y los equipos especializados es esencial para garantizar una rápida y correcta intervención y ofrecer a los animales las máximas posibilidades de recuperación.