Reviscola lamenta que la candidatura de David González rechace aliarse: "Solo beneficia el continuismo en Més"

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidatura 'Reviscola', una de las tres que aspiran a liderar Més-Compromís tras el congreso que celebra el partido este fin de semana, lamenta que el proyecto del también aspirante David González ('Compromís pel País Valencià') haya descartado presentar una propuesta conjunta, cuando "la sintonía política (entre ambas) es plena". Por tanto, considera que esta decisión "solo puede beneficiar el continuismo".

Así lo traslada la candidatura que encabeza la diputada de Compromís en Les Corts Mònica Álvaro después de que 'Compromís pel País Valencià' anunciara que concurría en solitario al congreso por la "falta de voluntad" de llegar a un acuerdo. La otra candidatura, la oficialista 'Guanyar el País', anunció este jueves la incorporación de los principales representantes de Compromís para revalidar el cargo de la líder de Més, Amparo Piquer.

En este contexto, 'Reviscola' asegura no entender la decisión de la candidatura de González, ya que sostiene haber constatado durante las conversaciones para llegar a un pacto "una sintonía política llena, que se tradujo en su momento en un documento conjunto con los ejes que tendrían que guiar la política del partido en los próximos años".

"Este acuerdo, de hecho, se ha convertido en el programa político de las dos candidaturas, de forma que se puede decir que ambas nos presentaremos en el congreso con el mismo programa, pero con listas separadas, después de la negativa de 'Compromís pel País València' a pactarlas y a pesar de que desde 'Reviscola' hemos insistido que las conversaciones para llegar a un acuerdo no partían de ninguna línea roja por nuestra parte", expone en un comunicado.

Además, la candidatura de Álvaro afirma que esta "plena sintonía" se ha constatado tanto en las líneas generales como en "todos los ámbitos" en los que han hablado, tanto en "los problemas del partido" como en "el diagnóstico de soluciones": "De hecho, desde la candidatura de 'Compromís pel País Valencià' se solicitó que pactáramos una acción conjunta durante el congreso que alcanzara todos los ámbitos".

"Es decir --argumenta--, nos instó a pactar la acción conjunta en la defensa de las enmiendas de las dos candidaturas (y, en este sentido, hay que recordar que desde el comienzo de este proceso las dos candidaturas hemos asumido como propias las enmiendas de la otra), así como los miembros del Consell Nacional, la comisión revisora de cuentas o la de garantías. Propuso en las conversas, con la plena coincidencia de los miembros de 'Reviscola', que esta acción conjunta fuera hasta el punto que miembros de 'Reviscola' defenderían enmiendas de 'Compromís pel País Valencià' y viceversa".

En consecuencia, 'Reviscola' entiende que la negativa a presentar una candidatura conjunta para la ejecutiva de Més supone "una decisión que solo puede beneficiar el continuismo". "Hemos constatado una sintonía política llena y la voluntad de pactarlo a pesar de funcionar en todo como una única candidatura salvo la lista para la ejecutiva. No lo entendemos", insiste.

LLAMA A UN "NUEVO RUMBO" EN MÉS

Desde 'Reviscola', por contra, insisten en "representar la voluntad de cambio" y por eso presentarán en el congreso "una opción para que la militancia pueda expresar su elección para un nuevo rumbo en el partido".

"Durante estos meses de debate precongresual hemos recorrido el máximo de comarcas y colectivos que hemos podido y creemos, humildemente, que no han sido pocos y que representan casi la totalidad del partido --destaca--. Nuestra candidatura no ha dispuesto de liberados del partido para hacer este trabajo de campaña, como sí era el caso de la candidatura oficialista que, así mismo, no ha estado abierta al debate y ha rechazado nuestras ofertas al respeto".

Aun así, 'Reviscola' asegura que durante la campaña ha constatado "la ilusión por el cambio" que transmitía la militancia de base. "Es a esta a la que nos debemos y para la que trabajamos. Y estamos convencidos de que, con su fuerza, conseguiremos el mejor resultado para cambiar el rumbo del partido hacia la democracia interna y el valencianismo", reivindica.