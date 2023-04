Ribó afirma que el "primer objetivo" de Compromís en València es que gane la izquierda más que llegar a la Alcaldía

Aboga por mantener un gobierno de coalición, señala que "es momento de sumar" y cita a Yolanda Díaz: "La política con mayúsculas es acordar"

El alcalde de València y candidato de Compromís a la reelección en los comicios del próximo 28 de mayo, Joan Ribó, ha indicado este jueves que el "primer objetivo" de su coalición política es que en esta ciudad "ganen las fuerzas de izquierda" más que lograr de nuevo la Alcaldía que dirige desde 2015.

Así, ha expuesto que no le importaría ser vicealcalde y ha abogado por mantener un gobierno de coalición como los que ha presidido desde ese año, primero compartido con PSPV y València en Comú y desde 2019 solo con los socialistas. Ribó, que ha protagonizado el desayuno informativo de Fórum Europa Tribuna Mediterránea, ha considerado, citando a la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que es "momento de sumar". Ha dicho que trabaja "en esa dirección" y ha coincidido con ella en afirmar que "la política con mayúsculas es acordar".

"Es necesario dialogar más para llegar a puntos de encuentro. La política con mayúsculas es acordar" y "eso es un gobierno de coalición", ha apostillado. Preguntado por si ha invitado a Díaz a participar en su campaña electoral, Ribó ha respondido que ha invitado "a todo el mundo" y a ella también aunque no sabe si podrá venir. No obstante, ha matizado que "la campaña de València es de València" y que no quiere que sea "en ningún momento campo de batalla de otras campañas".

Preguntado por si aceptaría ser vicealcalde tras las elecciones del 28M si Compromís no fuese la fuerza más votada de la izquierda ha respondido: "Pues claro, igual que Sandra --Gómez, la actual número dos del consistorio, portavoz socialista y candidata del PSPV a la Alcaldía-- ha aceptado ser vicealcaldesa". Así, ha expuesto que esa es una cuestión que "la determinan los votantes".

"Creo que está claro. Siempre lo he dicho y quiero resaltarlo en estos momentos, el primer objetivo de Compromís es que ganen las fuerzas de izquierda, las fuerzas progresistas. El primer objetivo de Compromís no es que Joan Ribó sea alcalde, es este", ha expuesto aunque ha precisado que su partido trabajará "para obtener los mejores resultados, como ha hecho siempre" y "porque estos ayuda al objetivo inicial".

Asimismo, preguntado por si como cabeza de lista de Compromís aspira a un mandato de cuatro años o solo a lograr de nuevo la mayoría y si lo logra dejar la Alcaldía ha mostrado su voluntad de trabajar con normalidad "durante todo el tiempo".

"Sé que la gente se preocupó por mi salud cuando tuve un problema de una hernia discal hace un año y unos meses. Eso me perjudicó un poco pero por suerte lo tengo bastante solucionado y puedo moverme con total libertad en bicicleta y caminar", ha dicho, a la vez que ha asegurado que sabe tiene "una edad" y que no puede "garantizar estar veinte años" como "tampoco pueden garantizarlo muchos en el mundo y no de países pequeños". A continuación, ha subrayado que él trabajará "de manera normal durante todo el tiempo".

"RESULTADOS AJUSTADOS"

Respecto a las encuestas electorales con vistas al 28 de mayo y al resultado "ajustado" que dan entre la izquierda y la derecha en València y las opciones de gobierno que contempla, el candidato de Compromís ha manifestado que en los próximos comicios "nos jugamos el futuro frente a un pasado que todos conocemos muy bien", ha dicho en alusión a los gobiernos del PP.

Ribó ha comentado que "los resultados ajustado ya estuvieron en 2015 y en 2019 y están en 2023" y ha asegurado que "igual que en 2015 y 2019 volverán a ganar" las formaciones de izquierda aunque sea "por un resultado más o menos ajustado".

"Nosotros queremos trabajar desde planteamientos de valores europeos, de sostenibilidad, de innovación, de equidad y justicia social y lo hacemos demostrando que protegemos a las familias. Representamos honestidad, esfuerzo y trabajo con humildad" y "dedicación" y "no necesitamos hacer ostentaciones de ningún tipo", ha declarado.

Tras ello, el alcalde ha aseverado que tiene "claro" que "las políticas realmente transformadoras se han potenciado y desarrollado desde Compromís" y ha manifestado que con vistas a un futuro mandato pretende seguir trabajando en esta línea "desde un pensamiento de gobierno de coalición porque nos parece bien funcionar de esta manera".

Joan Ribó ha señalado que "algunos estaban nerviosos porque pensaban que la izquierda no era capaz de gobernar con eficacia y estabilidad", al tiempo que ha resaltado la gestión de sus gobiernos. "Hemos sido de los primeros ayuntamientos en aprobar los presupuestos cada año. Las cosas han funcionado y en todas las votaciones de estos ocho años hemos votado siempre de forma uniforme", ha destacado.

"SABEMOS NEGOCIAR"

"Somos un gobierno que sabemos negociar y, partiendo de las diferencias, llegar a acuerdos. Eso es bueno porque eso se hace en la zona intermedia, entre una posición y otra", ha apuntado. Ribó ha añadido que no ha sido una tarea fácil, pero ha valorado que la "complicación" genere "experiencia para continuar haciendo". "Los gobiernos de coalición no son fáciles, es importante gestionarlos bien", ha precisado, además de defender la idea de continuar en el Ayuntamiento para mantener "el cambio propiciado".

En este punto ha agradecido el trabajo de quienes han formado parte de sus ejecutivos, el de sus compañeros de Compromís y también el de los miembros del PSPV y los de València en Comú en su primera etapa. "Todos son corresponsables de los éxitos y avances que hemos tenido", ha apostillado el candidato, que ha añadido que trabaja con "planteamientos de continuidad".

"Para hacer de València una ciudad amable para las personas, de proximidad y de posibilidades" teniendo en cuenta "la innovación, la sostenibilidad y el cambio energético" y caminando hacia "la plena ocupación".