Ribó cree que la semana que viene debe haber una reunión en Compromís para "madurar la decisión" sobre Oltra

VALÈNCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València y miembro de Compromís, Joan Ribó, ha considerado este viernes que esta coalición tiene que celebrar la próxima semana una reunión para "madurar" a partir de ahí una "decisión" sobre la también componente de esta formación política, vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra.

Ribó ha indicado, tras conocerse la imputación de Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat, que la decisión que se tenga que tomar "tiene dos vertientes", una "personal" y otra "colectiva" que se debe adoptar "colectivamente". Así, ha apuntado que "hasta que no tengamos" en Compromís "una reunión sobre ese tema" no se podrá "avanzar en esta dirección".

Antes, el primer edil ha expresado, en primer lugar, su "respeto a todas las decisiones judiciales", y posteriormente, su "apoyo total y absoluto personal" a Oltra, "compañera" suya "no de ahora sino de hace muchos años". A su vez, ha mostrado su "convencimiento" de que la actitud de la responsable autonómica "ha sido clara".

Joan Ribó se ha pronunciado de este modo tras recibir a representantes de la asociación de ayuda a mujeres afganas 'Afghan Women On The Run', preguntada por si Mónica Oltra debe dimitir y por si su futuro no es solo una decisión individual sino también de su partido político.

"Creo que la decisión que tenga que tomar Mónica --Oltra-- en un sentido o en otro, en un planteamiento o en otro, es una decisión que tiene dos vertientes. Tiene una vertiente personal, porque eso evidentemente le afecta de una manera muy clara; y tiene una vertiente colectiva que hemos de decidir colectivamente también", ha planteado.

"Hasta que no tengamos una reunión sobre ese tema no podremos avanzar en esta dirección. La vertiente personal la tiene que resolver personalmente" ella "y la vertiente colectiva la tendremos que resolver, como es lógico, colectivamente dentro de la organización de Compromís", ha añadido el responsable municipal, que ha pedido "mucha tranquilidad".

Preguntado por el momento en el que se debería abordar esa decisión, Joan Ribó ha señalado que no lo sabe aunque ha apuntado que "pronto" y ha opinado que la próxima semana tendría que celebrarse una reunión en Compromís.

"Creo que la semana que viene tenemos que tener una reunión, pronto. Lo más pronto posible. Estamos a viernes, la semana que viene se tiene que tener una reunión y a partir de ahí se ha de madurar la decisión", ha agregado. El alcalde ha resaltado que "la decisión colectiva se tomará a partir de una reunión colectiva". "Calculo que la semana que viene, a lo largo de la semana que viene, tomaremos la decisión", ha dicho.

Tras ello, preguntado por cómo hubiera actuado él si hubiese resultado imputado y por si su postura hubiera sido dimitir, el primer edil ha dicho que ese caso no se ha dado y ha destacado que él no se plantea la "política ficción". "Tengo demasiados problemas reales cada día como plantearme y si.... Los si los dejo para la ciencia ficción", ha apuntado.

"LO MISMO"

Por otro lado, preguntado por la actuación que Compromís adoptó en València respecto a Pere Fuset, el edil de esta coalición en el gobierno que preside Ribó tras ser investigado y procesado por el accidente de Viveros y que dejó las competencias de Cultura Festiva aunque no su cargo de concejal, el alcalde ha señalado que se está "haciendo lo mismo".

"Creo que estamos haciendo lo mismo que se hizo en su momento con Pere --Fuset--: hablar del tema, analizar la situación y partir de ahí tomar una decisión", ha manifestado el responsable municipal. "Nosotros siempre lo hablamos. Es evidente que eso lo hablamos", ha apostillado.

No obstante, ha aseverado que "la decisión de Pere Fuset es una decisión que corresponde a la ciudad de València" y que "se habló en la organización --Compromís-- de València", donde "las cosas son más ágiles" porque hay "un grupo de funcionamiento más rápido", distinto al plano autonómico.

"A partir de ahí se tomó una decisión, también teniendo en cuenta la vertiente personal y la vertiente colectiva. Es lo mismo. Creo que es exactamente lo mismo", ha agregado.

Respecto a si la situación de Mónica Oltra complica la de su coalición política, también con vistas a las próximas elecciones municipales y autonómicas y a la elección de cabezas de lista, Joan Ribó ha declarado que lo que más le preocupa a él "en estos momentos es otra situación", según ha dicho, "la económica, el aumento de precios al consumo, el gas, la luz y la de los productos energéticos".

"HAY TIEMPO PARA PREPARARSE"

"Lo que nos complica a todos la campaña es eso. Esa es la primera preocupación que nos ha de afectar porque afecta a toda la población" y a "gente a la que está condenando a una situación de precariedad". "Lo otro, evidentemente complica pero tampoco es una cosa para agobiarse", ha apostillado.

Ribó ha señalado que se está "a once meses largos de las próximas elecciones" y ha afirmado que "hay tiempo para preparar" y para "escoger". Ha recordado que para los anteriores comicios la decisión sobre la lista electoral "de València y la autonómica fue en enero-febrero" y ha señalado que ahora "el equivalente sería enero-febrero", por lo que ha indicado que "hay tiempo de sobra" y "margen para poderlo hacer tranquilamente".