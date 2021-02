Ribó incide que el Ayuntamiento debe dirigir el PAI de Benimaclet y quiere solventar diferencias con PSPV

VALÈNCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha insistido en que el Ayuntamiento debe dirigir el PAI de Benimaclet "y no una empresa privada", y ha afirmado que hay "diferencias políticas" con el PSPV, pero que "eso no quiere decir que no podamos solventarls y queremos solventarlas". "Creo que es una cuestión de mejorar la comunicación interna", ha indicado.

Según Ribó, Compromís tiene una "idea muy clara" respecto a que el PAI debe dirigirlo el consistorio ya que "es una manera muy buena de garantizar que no hay especulación". "Sobre todo, trabajamos por los intereses públicos de la gente, no por los de una empresa, que pueden ser legítimos, pero no son los de la mayoría de la población".

Ribó también ha incidido en que "se debe respetar la huerta", y ha afirmado que "se tiene que hacer dialogando con la gente de Benimaclet".

"Benimaclet fue un pueblo, después fue una entidad, tuvo alcaldía pedánea. Tiene una personalidad como la tiene el Cabanyal, Nazaret o Campanar, cada barrio tiene su personalidad y tenemos la obligación de respetar esta personalidad y, por tanto, eso se hace dialogando con la gente", ha manifestado.