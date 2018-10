Ribó insiste en que la empresa de patinetes no pidió permiso: "No puede entrar como si fuera el rey del mambo"

Publicado 07/09/2018 14:07:29 CET

El Ayuntamiento se reunió con una empresa de alquiler de coches pero se negó a cederle espacio de aparcamiento

VALÈNCIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha insistido este viernes en que "no hay ninguna comunicación oficial" de la empresa de alquiler de patinetes eléctricos Lime al Ayuntamiento, y "si no se pide permiso no se puede actuar". "Nos parecen perfectos los nuevos tipos de movilidad, pero se deben respetar unas normas, no se puede entrar aquí como si fuera el rey del mambo", ha subrayado.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios después de que este pasado miércoles el Ayuntamiento empezase a retirar de las calles los patinetes eléctricos de la compañía y, este jueves, la mercantil

instara al consistorio, "al igual que en diversas ocasiones desde mediados del mes de julio, a iniciar un "diálogo abierto y constructivo que permita buscar puntos en común y clarificar cómo debe operar la compañía". La firma lamentó que la "ausencia de respuesta por parte del Ayuntamiento" haya generado "incertidumbre" a sus usuarios.

Preguntado por si Lime se comunicó con el consistorio, como la firma asegura, ha remarcado que no tiene "ninguna notificación sobre este tema". "Me parece muy bien que lo diga Lime pero yo no lo he visto", ha agregado.

"Nosotros le dimos 24 horas concretamente (para retirar los patinetes), se les avisó dos o tres veces y no. Después, cuando se empezó a requisar, vienen estos planteamientos", ha añadido, antes de reiterar que "no hay ninguna comunicación oficial en el sentido de 'quiero entrar en esta actividad'" y "en ningún momento ha presentado una voluntad de hablar esto".

Ribó ha asegurado que el consistorio "hablará en un futuro" con la empresa, pero que el artículo 12 de la Ordenanza de Espacio Público dice claramente que una empresa con beneficios económicos no puede instalarse en la ciudad sin tener una licencia de actividad o un permiso, sin pagar una tasa", ha remarcado.

Asimismo, ha resaltado que las nuevas tecnologías y las aplicaciones han propiciado que surjan "nuevos elementos de movilidad" como el alquiler de motocicletas eléctricas, los patinetes o Cabify, que se tienen que "regular con toda velocidad". "Nosotros lo vamos a hacer, ahora, lo que las empresas no pueden hacer es coger la ciudad como si fuera territorio del Oeste".

NUEVA ORDENANZA DE MOVILIDAD

El alcalde ha recordado que en una reunión que mantuvo este pasado lunes con el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi; la responsable de Protección Ciudadana; Anais Menguzzato, y el de Espacio Público, Carlos Galiana, se acordó que regularían "el tema de la movilidad" y los nuevos medios de transporte con una nueva ordenanza y, "por otro lado, que se regularía el tema de los actos económicos en el espacio publico mediante una tasa, estamos hablando con el fiscal y con Espacio Publico, mediante el correspondiente permiso". El borrador de la nueva ordenanza de movilidad estará listo a finales de mes, ha apuntado.

Preguntado por las declaraciones de la primera teniente de alcalde de València, Sandra Gómez, que se mostró este jueves partidaria de regular la oferta de patinetes con una licitación para que sean "una o dos empresas las que trabajen en la ciudad de forma ordenada", ha indicado que "hay dos razones por no plantear un concurso publico".

En primer lugar, al consistorio no le "parece bien restringir a dos empresas" el servicio, porque de alguna manera restringes el mercado y esto debe estar en la libre competencia". En segundo lugar, ha incidido que si se lleva a cabo un concurso publico, costaría como mínimo nueve meses" y "con otros mecanismos se puede arreglar antes".

La edil señaló también que "sacar una nueva ordenanza es un trabajo muy costoso" y se puede hacer una modificación puntual para dar una respuesta a "una necesidad actual". Al respecto, Ribó ha explicado que el consistorio también se lo ha planteado pero que "hacer una modificación puntual en principio tarda el mismo tiempo" que una nueva normativa. "No veo muchas ventajas, pero es un tema que estudiaremos si vemos que se puede acelerar el tema", ha añadido. Además, el Ayuntamiento se planteó en mayo tramitar un decreto de alcaldía pero "se saltaba la normativa y no se podía hacer".

"Hay un problema de legalidad, la ordenanza de movilidad es del 2010, ha salido después una normativa en el 2017, sobre patinetes, de la Dirección General de Tráfico. Tendríamos que adaptar la una a la otra, tenemos que ver si tiene rango superior la de Tráfico porque es una normativa que no está claro que sea de obligado cumplimiento", ha agregado.

ALQUILER DE COCHES

Por otro lado, preguntado por si ha contactado con el Ayuntamiento alguna empresa de alquiler de coches, lo ha confirmado y ha explicado que la administración no ha accedido a las condiciones que planteaba. "Nos pedían una serie de espacios de aparcamiento para ellos solo, y les dijimos que en València el tema del aparcamiento es un tema muy serio" y "muy limitante sobre todo en la zona centro, que es la que les interesa a ellos", ha detallado.

No obstante, "es posible que alguna otra empresa se plantee hacerlo desde plazas de aparcamiento que haya alquilado", ha puntualizado. "Entonces lo plantearíamos de otra manera", ha añadido. Del mismo modo, ha negado que la empresa alemana Wind de alquiler de patinetes haya pedido permiso para operar en la ciudad.