Ribó pedirá una entrevista al Gobierno para tratar la deuda de La Marina y las infraestructuras ferroviarias

Publicado 08/01/2020 13:20:58 CET

VALÈNCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha mostrado este miércoles su "satisfacción" por tener "por fin" Gobierno en España y ha avanzado de que en cuanto se nombre a los ministros de Hacienda y Fomento les solicitará una reunión para abordar la deuda de La Marina y las infraestructuras ferroviarias que "necesita la ciudad".

Ribó, en una rueda de prensa para explicar la adecuación de las políticas públicas municipales a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, ha destacado que están "muy satisfechos" porque "ya era hora" de tener un Gobierno en España ya que hay "muchísimos" asuntos pendientes de resolver en València.

No obstante, ha mostrado su "preocupación" por "determinadas actitudes" de los partidos de la oposición que se han sumado "a la voz más extrema" y por contra ha defendido que hay que ponerse a trabajar para "resolver los problemas".

En ese sentido, ha apuntado de que están a la espera de que se nombre a los responsables de los ministerios de Hacienda y Fomento para pedirles una reunión y abordar las cuestiones pendientes y ha advertido de que estarán "atentos" de que se vayan resolviendo a una velocidad importante". No obstante, ha aclarado de que con esta advertencia no está diciendo que el nuevo Ejecutivo no tenga "voluntad" de solventarlos.

De hecho, ha recalcado en que estas peticiones las trasladará desde "la confianza de que por primera vez en muchos años avanzaremos" en estas asuntos "en los que se está atascados". En concreto, quiere una reunión con Hacienda para fijar un calendario para el pago de la deuda de La Marina porque "o se paga o habrá serios problemas de liquidez y financiación".

En ese sentido, ha señalado que lo que se pide es que el Estado asuma la deuda originada por la organización America's Cup al igual que ha sufragado la generada en ciudades como Sevilla o Zaragoza por la Expo.

Del mismo modo, quiere entrevistarse con el ministro de Fomento para tratar las inversiones ferroviarias que "hacen falta" en la ciudad porque es un nodo "fundamental" del Corredor Mediterráneo. Entre ellas, se ha referido a la ejecución del canal de acceso y del túnel pasante, que permitirán la entrada y salida de los trenes de alta velocidad y cercanías en soterrado a la ciudad, o la estación central.

Ribó ha destacado, aunque no es una petición "estrictamente municipal", que también es "imprescindible" que el Estado financie el transporte metropolitano de forma comparable a como lo hace en Madrid o Barcelona.