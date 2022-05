Ribó pide al Valencia "cumplir las obligaciones adquiridas" y Gómez un cambio "profundo" tras la destitución de Murthy

VALÈNCIA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València, Joan Ribó, ha instado al Valencia, tras la destitución de Anil Murthy como presidente de la entidad --como consecuencia de sus audios filtrados durante una reunión con empresarios--, a "cumplir inmediatamente con las obligaciones adquiridas con la ciudad y la afición", mientras que la vicealcaldesa de la ciudad, Sandra Gómez, ha reclamado un cambio "más profundo" dado que esta cuestión "no se resuelve solo con un cambio de nombres".

Ribó, en un mensaje publicado en sus redes sociales, ha insistido en que "se tiene que garantizar que no se pondrá en riesgo el patrimonio que representa una entidad tan arraigada a nuestra sociedad". "No hay tiempo a perder", ha expresado.

Por su parte, Sandra Gómez, en un comunicado, ha recalcado que "se ha ido Murthy pero sigue Meriton", situación ante la que ha garantizado que su formación se va a mantener "firme".

La portavoz socialista ha asegurado que la destitución de Anil Murthy "responde a que la persona que había insultado al Valencia y mandado callar a la afición valencianista no podía seguir presidiendo el club", pero en cualquier caso ha incidido en que "no ha cambiado la propiedad ni el proyecto que representa Meriton".

Por ello, ha apostado por propiciar un cambio "más profundo" porque, a su juicio, Meriton "no tiene la confianza ni de la afición ni de las instituciones".

Gómez, que ha manifestado su agradecimiento a "toda la afición valencianista, que ha propiciado este cambio", ha insistido en que "está bien que se vaya Murthy pero sigue Meriton y vamos a seguir defendiendo y exigiendo el cumplimento de la ley". "Queremos que el Valencia represente a la ciudad con un buen proyecto deportivo y social que no genere tensiones", ha reclamado.

Igualmente, ha advertido al resto de formaciones políticas ante este cambio, que "no puede servir de excusa para mantener posturas flexibles con Meriton", y les ha instado a "mantener la misma posición de exigir la legalidad".

"Si quieren los derechos urbanísticos, tendrán que invertir en el estadio", ha recalcado, al tiempo que ha subrayado que "sigue habiendo una sensación de desconfianza no solo por los audios de Anil Murthy sino por los hechos que ha encadenado Meriton y que han demostrado todo este tiempo su falta de interés por acabar el estadio". "El problema no era Murthy, sino Meriton, y esto no se resuelve solo con un cambio de nombres", ha finalizado.