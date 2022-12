Ribó reitera su no a ampliar el Puerto de València sin nueva DIA y Gómez alude al acuerdo municipal en favor del recinto

El alcalde pide "reflexión medioambiental seria" y la vicealcaldesa habla de "riguroso cumplimiento de la normativa" en esa materia

VALÈNCIA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de València y miembro de Compromís, Joan Ribó, ha insistido este jueves en su posición contraria a la ampliación del Puerto de València si no hay una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y ha reiterado que mientras no se cuente con ella su voto al respecto en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) será negativo.

El responsable municipal ha instado a hacer "una reflexión medioambiental seria" sobre las repercusiones que la ampliación podría tener en las playas del sur y en la movilidad. Asimismo, ha señalado que no le gustaría que esta actuación acabara en los tribunales como la Zona de Actividades Logísticas (ZAL).

Esta semana se ha conocido el informe emitido por la Dirección General de Costas, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, "favorable con condiciones a la ampliación del Puerto de València y el último que quedaba pendiente para desbloquear esa actuación.

Ribó, que ha participado en la inauguración del 'Encuentro para la reflexión sobre seguridad y convivencia en las ciudades', se ha pronunciado así preguntado por la posición que mantendrá respecto a la ampliación portuaria en el consejo de administración de la APV.

"Lo tengo preparadísimo. Hace dos años que lo he dicho. Es muy claro el tema del puerto", ha señalado insistiendo en su rechazo. "¿Hay Declaración de Impacto Ambiental? No", ha dicho, a la vez que ha expuesto que "hace dos años" indicó ya cuál iba a ser su posición.

"Mientras esto no se haga, mi votación está definida desde hace dos años", ha añadido. "Avisé. Si no estaba --la DIA-- yo no podía votar a favor de un puerto que presenta en principio dos elementos que necesitan una reflexión medioambiental seria: las playas del sur y la movilidad en la ciudad", ha precisado el alcalde.

Respecto a la segunda cuestión ha aseverado que hay que pensar en cómo se moverán "miles de camiones más en la ciudad". "Hay soluciones pero se han de estudiar y escribir", ha afirmado el primer edil, que ha citado una solución", "buena" y "modelo", la aplicada por el Puerto de Hamburgo, con transporte en tres. Asimismo, ha aludido a la adoptada en Rotterdam, con transportes en barcas y ha defendido, como ha hecho recientemente, que esa opción se aplique entre los puertos de València y Sagunto (Valencia).

Joan Ribó ha agregado que en València hay "muchas cosas empantanadas en la justicia" y ha citado como "ejemplo" la ZAL. "No quisiera que se repitiera en la ampliación del puerto. No me gustaría que pasara eso y hay peligros. Ha habido ya una comisión, Ciutat-Port, que ya ha presentado una demanda", ha resaltado.

Por su lado, la vicealcaldesa de València, edil de Desarrollo y Renovación Urbana y portavoz socialista en el consistorio, Sandra Gómez, ha invitado a "hacer una reflexión honesta sobre la ampliación del puerto" y ha aludido al acuerdo del equipo de gobierno, Compromís y PSPV, en el pleno de esta institución al respecto.

"Ambas formaciones poníamos en valor el potencial que tiene el Puerto como polo de desarrollo económico de la ciudad, no solo por el impacto en empleo directos sino porque es un eje fundamental centro del futuro Corredor Mediterráneo y porque de no existir no habría inversiones tan importantes como la de Volskwagen" en Sagunto, ha explicado.

Gómez se ha pronunciado así en la presentación de la campaña para la instalación de detectores de humo en casas de personas mayores, preguntada por la posición del alcalde sobre la ampliación portuaria. A su vez, ha subrayado que los socialistas "siempre" han hecho "incidencia" en señalar que "cualquier desarrollo o inversión, en pleno año 2022, sí o sí tenía que cumplir con cualquier normativa o criterio de protección medioambiental".

"MUY VIGILANTE"

"Tan importante es generar empleo, desarrollo y oportunidades como proteger y salvaguardar nuestro patrimonio natural, como las playas o la Albufera", ha precisado Sandra Gómez, que ha asegurado que el informe del ministerio analiza "todo eso" y "la actual DIA". Ha apuntado que Transición Ecológica ha estimado que esta "está vigente" y que con "una serie de condicionantes se puede desarrollar la ampliación".

La portavoz del PSPV-PSOE ha resaltado que su partido estará "muy vigilante" y trabajará para "garantizar" que esas condiciones "se cumplan". "En eso es en lo que estábamos de acuerdo. Ese era el marco del acuerdo", ha añadido sobre el documento aprobado en el pleno.

A continuación, ha criticado que se salga del acuerdo si las cosas no salen como se creía. "De repente, me salgo del acuerdo y digo que estoy en contra de la ampliación. Eso no es lo que se acordó en el Ayuntamiento", ha insistido. Gómez ha detallado que el acuerdo hablaba del "riguroso cumplimiento de la normativa ambiental" y de tener en cuenta si se declaraba que "era absolutamente válida la DIA", y ha pedido "un voto de confianza".

Igualmente, ha considerado que no actuar así supone "faltar a la palabra" o mantener "una posición política a lo que se venía manteniendo". "¿Una vez tenemos la seguridad jurídica, por qué se vota en contra de la ampliación del puerto?", ha preguntado, al tiempo que ha opinado que hacerlo implica "decir que estamos en contra del Puerto".

"NO PEQUEMOS DE INGENUOS"

"Esa no es la posición del Partido Socialista", ha subrayado, además de instar a Compromís a hacer una "reflexión" en torno a iniciativas que ha presentado en el Congreso en contra de la ampliación y que, según ha dicho, ha suscrito algún representante de ERC que "no ha tenido ningún empacho en aceptar la designación de presidir el Puerto de Barcelona".

"No pequemos de ingenuos. A ver si la ampliación del puerto de València es mala para el patrimonio natural de España y la de Barcelona no", ha planteado la portavoz socialista. Ha aseverado que la posición de su partido ha sido "la misma que de forma coherente defiende en los últimos años: poner en valor el polo estratégico que es el Puerto de València" y que "cualquier infraestructura o desarrollo esté acompañada de la seguridad jurídica debida y avalada por el criterio técnico de Transición Ecológica, como ha sido".