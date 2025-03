Richard McGuire presenta en el Aula de Còmic de la Universitat su "obra maestra" 'Here'

VALÈNCIA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Aula de Còmic de la Universitat de València (UV) organiza el próximo lunes, 31 de marzo, a las 19.00 horas, la Capella de la Sapiència de La Nau un coloquio con el artista americano, Richard McGuire, bajo el título 'Cuando el cómic se desborda', en torno a su mítica obra 'Here'.

El encuentro estará presentado por Álvaro Pons, responsable del Aula de Cómic de la UV, que organiza esta actividad. La entrada es libre y el aforo limitado, informan los responsables de la actividad en un comunicado.

En su gira por España, Richard McGuire ha elegido La Nau para presentar en València su "obra maestra" 'Here', que Salamandra Graphic volvió a editar en noviembre de 2024 con motivo del estreno de la película del mismo nombre protagonizada por Tom Hanks, entre otros, a partir de esta novela gráfica.

Richard McGuire (1957) es un artista multidisciplinar que ha trabajado en diferentes ámbitos artísticos con trabajos expuestos en diferentes museos como el MoMa. McGuire realizó en 1989 la historieta 'Here', publicada en la revista RAW, que reconfiguró completamente la concepción narrativa de la historieta. La obra sirvió como base de la novela gráfica del mismo nombre publicada en 2014, que fue llevada al cine por Robert Zemeckis en 2024.

Ha publicado en revistas como The New Yorker, ilustrado libros infantiles y trabajado en cine y animación experimental. Su trabajo está incluido en las colecciones permanentes dek Museum of Modern Art, el Metropolitan Museum of Art, The Morgan Library and Museum y la Cooper Hewitt Smithsonian Design Museum.