Robles califica los dos años de Vox en gobierno municipal de València como una etapa de "retroceso y desmantelamiento"

VALÈNCIA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Compromís per València ha hecho balance de los dos años de presencia de Vox en el gobierno municipal de València, una etapa que la portavoz de la coalición en el Ayuntamiento de la ciudad, Papi Robles, ha calificado como "dos años de retrocesos, de desmantelamiento de servicios y de institucionalización del odio que, lamentablemente, han seducido a --la alcaldesa de València-- María José Catalá, que ha asumido ese marco terrible".

Según Robles, la entrada de Vox en el gobierno municipal "abrió la puerta a la normalización de la extrema derecha en la ciudad", ha indicado la formación política en un comunicado.

"Ya hace dos años que Catalá siguió el ejemplo de --'president' de la Generalitat-- Carlos Mazón y normalizó los marcos de la extrema derecha en el gobierno municipal. Y eso ha tenido consecuencias reales: se ha institucionalizado el odio, se han revertido políticas de igualdad, ha bajado la calidad de los servicios públicos, se han desatendido las necesidades de la gente, se niega el cambio climático y las vecinas de esta ciudad estamos cada día más desprotegidas", ha aseverado.

Para Compromís, el gobierno de PP y Vox "ha optado por imponer batallas simbólicas y fabricar enemigos imaginarios para tapar su ineficacia". "Han dejado de abordar los problemas que realmente importan, como el acceso a la vivienda, la precariedad, los bajos salarios, el deterioro de la limpieza o la pérdida de frecuencias en el transporte público", ha apuntado Robles.

La portavoz ha denunciado que "ha consolidado un modelo de ciudad que expulsa al vecindario y encarece la vida". Entre los ejemplos, la coalición se ha referido a "la permisividad con los apartamentos turísticos en barrios populares, la banalización del odio o la destrucción del comercio de proximidad".

"Están convirtiendo València en un parque temático mientras muchas familias ya no pueden pagar el alquiler", ha manifestado Robles, quien ha criticado "la pérdida de espacios y programas clave para la igualdad y la convivencia, como la desaparición de referencias al cambio climático en los estatutos de València Sostenible o la retirada de programas contra la violencia machista".

Asimismo, Compromís ha denunciado "la inacción de los concejales de Vox, dos de los cuales no tienen competencias efectivas y cobran por no gestionar", y ha subrayado "la dependencia de Catalá de un socio incómodo, pero imprescindible para mantenerse en el poder". "Eso sí que es una 'paguita' y un 'chiringuito' de los buenos", ha sostenido Robles.

"EL PP SE HA ARRODILLADO"

En esta línea, ha remarcado que "el PP se ha arrodillado ante los postulados de Vox, y esa sumisión tiene consecuencias sobre la vida de la gente".

Ante este escenario, Compromís reivindica una oposición "firme, seria y con propuestas". Para Robles, "València debe ser una ciudad libre de extrema derecha, donde mejore la convivencia y no aumente el miedo".

"La verdadera seguridad se siente con una sanidad que funcione, un transporte público eficiente y puntual, unos espacios públicos cuidados, una vivienda asequible y unos barrios vivos", ha afirmado.

La portavoz ha recalcado que "la extrema derecha siempre tendrá enfrente" a Compromís. "Continuaremos dando la batalla por la esperanza: volveremos y echaremos a quienes hacen retroceder a València", ha concluido.