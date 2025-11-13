Roger Julián y Javier Gil, entre los ganadores de la semifinal del Concurso Cocinero y Camarero del Año en Alicante

ALICANTE, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Roger Julián, del restaurante Simposio de San Antonio de Benagéber (Valencia), y Javier Gil, del restaurante Gaytán de Madrid, están entre las personas que se han clasificado este jueves en Alicante para competir en la gran final del Concurso Cocinero y Camarero del Año, respectivamente.

La segunda semifinal del evento se ha desarrollado en el Centro de Turismo (CdT) de Alicante y ha coincidido, además, con la celebración del Día Mundial de la Dieta Mediterránea, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Por este orden, han resultado premiados para entrar en la final de Cocinero del Año Roger Julián, del restaurante Simposio, en San Antonio de Benagéber (Valencia); Paula Gutiérrez, del restaurante Víctor Gutiérrez (Salamanca), y Juanma Salgado, del restaurante Dromo (Bajajoz).

En cuanto a Camarero del Año, los premiados han sido Javier Gil, del restaurante Gaytán (Madrid); Paloma Sánchez, del restaurante Santa Ana (Murcia), y Juan David Marco, del restaurante Saddle (Madrid).

LA FINAL, EN MARZO DE 2026

La primera semifinal tuvo lugar en A Coruña el pasado 3 de abril y la segunda se ha celebrado este jueves en Alicante. Así, el Concurso Cocinero del Año 2025-2026 pone a prueba las "habilidades culinarias" de los aspirantes, que deben elaborar en directo un menú completo valorado por un jurado "de prestigio".

Paralelamente, el Concurso Camarero del Año, nacido en 2012, reivindica "la importancia del servicio de sala y la profesionalidad de 'maîtres', sumilleres, jefes de rango y ayudantes".

Los finalistas de ambos certámenes competirán en marzo de 2026 en Alimentaria & Hostelco, la "principal feria internacional" de la industria alimentaria y gastronómica en España, donde se coronará al "mejor" cocinero y camarero del país.

CANO: "POTENCIAR LA GASTRONOMÍA"

Por su parte, la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, que ha asistido al evento, ha destacado que el Consell "quiere potenciar de manera decidida la gastronomía como punta de lanza de la promoción turística de la Comunitat Valenciana".

Durante su intervención, ha subrayado que este jueves se ha celebrado "el talento, la creatividad y el esfuerzo de quienes representan lo mejor de nuestra gastronomía". En este sentido, ha asegurado que "los premios de estos concursos reconocen no solo la excelencia técnica, sino también la pasión que convierte a la cocina valenciana en una de las más admiradas del Mediterráneo".

Cano ha indicado que, "en 2026, la Generalitat incrementará en un 36 por ciento la inversión destinada a la promoción de la gastronomía valenciana, alcanzando los tres millones de euros a través de la marca L'Exquisit Mediterrani".

"Se trata de una cifra récord que demuestra que para nosotros la gastronomía no es solo una oferta complementaria, sino, en muchos casos, el principal motivo por el que los visitantes eligen nuestro destino", ha destacado.

Asimismo, la consellera de Turismo ha señalado que el objetivo del Consell es "reforzar la proyección internacional" de los productos valencianos, cocineros y profesionales de sala, "que son auténticos embajadores de una tradición que evoluciona sin perder sus raíces".

Del mismo modo, Cano ha puesto en valor el papel de Alicante como Capital Española de la Gastronomía 2025 y ha subrayado que "este certamen demuestra el nivel y la capacidad" de este territorio "para liderar el turismo gastronómico en Europa".

La consellera ha felicitado a los finalistas y ganadores de ambos concursos "por su entrega, su innovación y su compromiso con la excelencia" y ha agradecido "su contribución a que la Comunitat Valenciana siga siendo un destino donde se vive, se saborea y se disfruta la autenticidad del Mediterráneo".

Desde la Generalitat han subrayado que respaldan "la celebración de la X edición del Concurso Cocinero del Año y la VI edición del Concurso Camarero del Año, dos certámenes de referencia en el ámbito gastronómico nacional de carácter bienal, que buscan reconocer el talento y la excelencia profesional en cocina y sala".

BARCALA: "TALENTO Y BUEN HACER"

De otro lado, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha manifestado en un comunicado que "el hecho de que Alicante acoja la semifinal del Concurso Cocinero y Camarero del Año es un fiel reflejo de la importancia que la gastronomía y la hostelería tienen" en la ciudad.

"La importancia de este certamen y su repercusión nos hace estar orgullosos de ser los anfitriones de una jornada en la que se ha concentrado el talento y el buen hacer de los profesionales hosteleros que buscan la excelencia y que se superan cada día para conformar la magnífica oferta de la que disfrutamos en nuestro país", ha asegurado.