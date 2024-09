Rosa Santos (LAVAC): "En Valencia es difícil mantenerse y continuar con una labor seria y potente"

Se despide como presidenta de la asociación de galerías: "Es momento de no tener la visibilidad que tengo y de que entre otro con más fuerza"

VALÈNCIA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de la Comunitat Valenciana (LAVAC), Rosa Santos, vive su último Abierto Valencia al frente de la asociación porque cree que "ya toca" un cambio y se ha despedido con una reivindicación a que las instituciones públicas se impliquen en la adquisición de obras y se fomente el coleccionismo en la ciudad.

"En València es difícil mantenerse y es difícil continuar con una labor seria y potente", ha explicado, preguntada por el estado del sector y el cierre de galerías en la ciudad, en el acto de premios con el que ha arrancado Abierto Valencia.

Santos ha reconocido que "es verdad que cierran muchas galerías" porque "mantener una galería abierta es una locura hoy en día", aunque ha puntualizado que es una "locura" que "apasiona".

En cuanto a las necesidades de las galerías, ha insistido en que es "muy importante fomentar el coleccionismo". "Necesitamos tener más coleccionistas en nuestra comunidad", ha indicado.

Además, ha añadido que "siempre" ha pedido a las instituciones que apoyen a las galerías a través de adquisiciones. "Nos apoyan con ayudas, en ferias, pero las adquisiciones son muy importantes", también para preservar el patrimonio cultural de la Comunitat Valenciana y que no haya un "vacío" temporal en sus fondos propios artísticos.

Santos ha comentado que "los cambios políticos a veces paralizan un poco las instituciones" y que desde las galerías entienden esto, pero "es importante seguir estando ahí luchando por ello".

La presidenta de LAVAC ha señalado que los casos de cierre de House of Chappaz y The Liminal obedecen a decisiones personales. En el primer caso, ha señalado que su responsable "necesitaba salir de aquí" por su proyecto galerístico y, en The Liminal, "si no es tener continuidad económica para mantener un negocio empiezas a plantearte si puede ser tu futuro o no, y más cuando eres joven".

En ese sentido, ha lamentado que "esta ciudad da para lo que da". "Para tener una galería hay que lucharlo mucho", ha insistido.

Sobre dejar la presidencia de LAVAC, Santos ha indicado que seguirá formando parte de la asociación aunque desde una posición menos visible. "Tomé la decisión de que debía ser así porque creo que es el momento de que suceda. Las cosas en la asociación están tranquilas, están bien, la junta hace un trabajo maravilloso y la continuidad va a surgir de manera natural", ha explicado.

"Es el momento de que yo ya descanse, o no tanto descansar sino no tener la visibilidad que tengo y que entre otro con más energía y con fuerza. Son ocho años y ya toca", ha zanjado.

En la presentación de Abierto Valencia, la junta directiva, los representantes institucionales y desde las entidades colaboradoras han reconocido su trabajo. Al finalizar el acto, se le ha hecho entrega de un ramo de flores en una emotiva despedida.

Desde el IVAM, su directora adjunta Sonia Martínez ha destacado que Santos "ha situado a las galerías de la Comunitat Valenciana en un lugar muy relevante a nivel nacional e incluso internacional".