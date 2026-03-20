Rosana se suma al SOM Festival Castellón 2026

CASTELLÓ, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El SOM Festival Castellón continúa desvelando su programación para el verano de 2026 con la incorporación de Rosana, que actuará el próximo 18 de julio en Castelló de la Plana dentro del ciclo de conciertos del festival.

Un regreso a los escenarios de la canaria que con 'Vamos a Star Tour' celebra un nuevo universo creativo y treinta años de su álbum 'Lunas Rotas', ha explicado la organización del evento en un comunicado.

Con esta nueva confirmación, el festival suma ya tres nombres a su cartel, tras los anuncios de Iván Ferreiro y Sergio Dalma, avanzando así una programación variada que volverá a reunir a artistas de distintos estilos en una de las citas musicales más destacadas del verano.

El festival ha destacado que Rosana es "una de las voces más reconocidas del panorama musical en español, con una trayectoria consolidada desde los años 90 y una carrera marcada por el éxito de público y crítica".

Su estilo, caracterizado por letras cercanas y emotivas, la ha convertido en "una artista imprescindible dentro del pop nacional", ha resaltado el SOM. La artista acaba de estrenar esta misma semana su docuserie 'Mejor vivir sin miedo', que relata su vida en tres capítulos.

A lo largo de su carrera, ha firmado canciones que forman parte de la memoria colectiva, algunas de ellas en su disco de consagración 'Lunas Rotas', como 'A fuego lento', 'Pa' ti no estoy' y 'A beber de mí'. El treinta aniversario de este álbum marca este nuevo tour donde la artista canaria recordará sus mayores hits conectando con el público y creando una energía que convertirá este concierto en una experiencia única.

El SOM Festival Castellón continuará anunciando en las próximas semanas nuevos artistas que completarán el cartel de su edición 2026, consolidando su apuesta por una programación diversa y de calidad para todos los públicos.