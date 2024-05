Rototom pincela los últimos trazos de su cartel con un giro hacia el dancehall, roots reggae, afrobeats y jazz

CASTELLÓ, 23 May. (EUROPA PRESS) - -

El festival internacional reggae Rototom Sunsplash, que se celebrará en Benicàssim del 16 al 21 de agosto, propone en su nueva remesa de confirmaciones, con la que pincela al completo el cartel de su 29ª edición, "un viaje sonoro con una notable presencia del roots reggae -Twinkle Brothers, Marcus Gad- que bucea también en el dancehall -junto a figuras como Beenie Man- y el afrobeats -Flavour-". Se abre por primera vez al jazz -con el tributo de Samuel Blaser a Don Drummond, el legendario trombonista de Skatalites- y explora el eclecticismo a través de las voces de Etana, Naomi Cowan o la brasileña Bia Ferreira, según ha informado la organización en un comunicado.

Medio centenar de nombres esculpen este nuevo abanico artístico que desfilará sobre los cinco escenarios del festival. La banda jamaicana Twinkle Brothers lidera la apuesta roots reggae del cartel. Rototom Sunsplash también recibirá este verano el reggae de raíz, "comprometido y meditativo" 'made in' Nueva Caledonia de Marcus Gad, que actuará junto a su banda, Tribe, y una sección de vientos.

Desde las caribeñas Islas Vírgenes regresa Midnite, la banda de Santa Cruz, esta vez liderada por Ron Benjamin, productor, cofundador y hermano de Vaughn, el líder y voz de Midnite, fallecido en 2019. Ron Benjamin presentará en Benicàssim un anticipo de su próximo álbum en solitario, sin renunciar a los clásicos de Midnite, y a su "intensa espiritualidad abiertamente rastafari", con los que rendirá homenaje a su hermano.

El dancehall irrumpe con fuerza de la mano del jamaicano Beenie Man, nominado en los últimos premios Grammy 2024. Se une, desde la escena nacional, Fyahbwoy, considerado el artista español referente del dancehall, junto a su banda, Forward Ever Band. Rototom ha confirmado también la participación de la jamaicana Etana, con su reggae ecléctico que mezcla elementos de soul, r'n'b y afrobeats.

Desde la isla caribeña, el festival recibe también a la cantante y compositora Naomi Cowan, uno de los talentos emergentes del reggae. Hija de la cantante Carlene Davis, Cowan ha interpretado a Marcia Griffiths en el biopic sobre el rey del reggae 'Bob Marley: One Love', estrenado este año.

Así mismo, aterrizará la cantante, compositora, multi instrumentista y activista brasileña Bia Ferreira, abanderada, como dice, de la "música de la mujer negra". Defensora de la música como herramienta de educación y emancipación, sus letras hablan de feminismo y plantan cara al racismo y la homofobia.

FLAVOUR

Por su parte, el cantante, instrumentista y productor nigeriano Flavour, con 5 millones de seguidores en Instagram y más de 3 millones en YouTube, exhibirá el impacto mundial del afrobeats en un show con banda y bailarinas, y guiará desde el Main Stage la apuesta por este género hacia el epicentro africano del recinto: Jamkunda Stage.

Rototom Sunsplash ha confirmado también el primer show de jazz -con toques de ska- del festival: Samuel Blaser Routes-A Tribute to the Music of Don Drummond. Un homenaje del trombonista suizo Samuel Blaser, plasmado en su disco 'Routes', al legado de Don Drummond, el trombonista jamaicano, miembro y compositor de muchos temas de la banda Skatalites, de la que este 2024 se celebra su 60 aniversario. Este show único correrá a cargo del quinteto liderado por Blaser y al que se unen el violinista cubano Omar Puente, Alex Wilson (teclados), Colin McNeish (bajo), y Kenrick Rowe (batería).

Junto a estos nuevos nombres con los que Main Stage y Lion Stage esculpen su puesta en escena, pincelado al completo queda también el cartel en las otras tres áreas que animan las noches del festival.

Así, el estilo dancehall suma novedosas incorporaciones a su área por excelencia. Un anuncio que lidera Becca D. La dj y presentadora británica, con 11 años de trayectoria en MTV, creó en 2017 su propia plataforma musical -con 2 millones de visualizaciones- para promover la cultura y artistas jamaicanos a través de sesiones live, entrevistas y documentales. En su set le acompañará como mc el joven artista Tessellated.

La Dancehall 2024 celebrará también el 25 aniversario de Northern Lights y de Heavy Hammer que, junto al también confirmado Lampa Dread, forman parte de la crew de djs residentes del área. Costa Rica estará triplemente representada con las propuestas de Docta Rythm Selecta, Dj Luiz Dub y Selecta Empress. Se unen a la edición el colectivo suizo All Chemist, Fenshi Sound desde Alemania, TNT Sound (Italia) y los belgas East end rock y Skylarkin'sound.

ESCENA NACIONAL

La escena nacional recibe a Plan B -dj de Los Chikos del Maíz-, Urban Corner desde Murcia, Dirty Raw (Valencia-Barcelona) y la guineana, afincada en Barcelona, Dj Owey. La crew de bailarinas y bailarines de este este escenario reúne a la madrileña Irie Queen, Kultcha -del colectivo francés Mouv'ment Dancer'Z-, Jaqueline & Stephanie -de Enough Dance Crew de Suecia-, Lizzy-Brukwine -desde EEUU-, Telitah -Vigo- y Alicia -dj y bailarina de Madrid afincada en Londres-.

Nutrida es la apuesta artística de Jamkunda Stage. El escenario tiene como objetivo unir a varios de los principales colectivos que están impulsando los géneros afromodernos -del afrobeats al amapiano o afrohouse- en España, como AfroBrunch, Oyofe, Follow the Party y Zsongo, y el colectivo de Italia Afrobeats Roma, que acercará su fiesta AfroVillage.

Además, como invitados especiales en Jamkunda Stage estará, desde Londres, uno de los dj's oficiales del AfroNation en Portugal, Dj SoGood, y también la joven promesa del afrobeats en España Alu. Todo ello conducido por el maestro de ceremonias Shopsydoo junto al humorista WizProblema y la bailarina Makuriya.

Otra de las novedades del escenario será AfroCommunity, una velada especial con todos los colectivos que participan a esta edición del festival para celebrar la nueva música afro.

En su objetivo de convertirse en un encuentro planetario de la cultura sound system, el corner de la Dub de Rototom Sunsplash anuncia a El Gran Latido (Colombia); Yugo Taguchi (Japón) -que actuará junto con los ya anunciados Greenlight, Serena y Lasai-; Agobun desde Francia y Coco & Rowsi (Barcelona-Mallorca). Se unen Jah Tubby's ft Dixie Peach & Mackie Banton, Kibir La Amlak, Selecta Tuti y un secret show que se desvelará en directo durante el festival.