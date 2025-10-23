Rovira insta a Morant a leerse los informes "de su propio Ministerio" sobre la PAU en las CCAA con lenguas cooficiales

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y el conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, José Antonio Rovira, en imagen de archivo - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, Cultura, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, ha instado a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, a leerse "los informes de su propio Ministerio" sobre los resultados de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales, las últimas en el ranking de notas de la PAU.

De este modo ha respondido el conseller, en un comunicado, a la ministra, que este jueves en València ha reprochado al Consell que "vuelva a la guerra del castellano contra el valenciano", esta vez en la PAU, y ha considerado que este es "el único recurso de la derecha de la Comunitat Valenciana para desviar la atención de las cosas que son verdaderamente importantes".

Morant había sido preguntada por la petición del conseller de Educación al Gobierno de introducir cambios en la normativa que regula las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) para que el alumnado de la Comunitat pueda elegir entre examinarse de Castellano o Valenciano, o en su caso, si se examinan de las dos lenguas, que solo compute la calificación más alta.

Tras las manifestaciones de la ministra, el titular de Educación y Universidades del gobierno valenciano ha insistido en que la propuesta del Consell de que los estudiantes de la Comunitat Valenciana "puedan elegir examinarse en valenciano o en castellano, o en su defecto que compute la nota más alta". "Esta propuesta solo busca que tengan las mismas condiciones que el resto de alumnos de comunidades sin lengua cooficial", ha aclarado.

Por ello, ha considerado que Morant, "como ministra y como valenciana, debería demostrar interés en que los estudiantes de la Comunitat Valenciana mejoren en la PAU, pero lo cierto es que no le interesa", ha lamentado, al tiempo que ha reprochado a la ministra que "se pronuncie ante los medios y no por vía oficial tras la carta enviada desde la Generalitat".

"DEBATE PÚBLICO"

Dicho esto, José Antonio Rovira ha lanzado una invitación a que "algún medio de comunicación organice un debate público conseller-ministra para hablar de la PAU y de los perjuicios de la actual normativa para las CCAA con lenguas cooficiales". "Reto a Morant a que acepte este debate", ha asegurado.

En este sentido, ha sugerido a la titular de Universidades del Gobierno de España que se pregunte "por qué las comunidades autónomas con lengua cooficial son las últimas en el ranking de notas de la PAU y qué puede hacer como ministra para mejorarlo, en lugar de criticar las propuestas que le llegan".

Y ha insistido en que desde el Consell queremos "que los estudiantes de la Comunitat Valenciana mejoren en sus aspiraciones y puedan acceder a la universidad en igualdad de condiciones a los de otras comunidades autónomas".

"En ningún caso --ha matizado-- se está hablando de eliminar el valenciano. Esa es una mentira más de la ministra. Lo que se ha planteado y tiene lógica es que, examinándose de las dos lenguas, cuente para la media solo la más alta de ellas y de esta forma cuenten 4 notas en lugar de 5".

Por último, ha reivindicado que el Consell "ha impulsado el fomento del valenciano, como demuestran las 140.000 certificaciones automáticas expedidas con las que se reconoce el esfuerzo del alumnado", y ha defendido: "Ahora hay menos exención en zonas castellanohablantes que cuando estaba el Botànic y eso quiere decir que funciona bien la promoción y el reconocimiento frente a la imposición que ellos practicaban".