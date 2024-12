Rovira sostiene que con la dana de 2019 "nadie pidió informes a Marzà" para reabrir colegios: "Esa es la pura realidad"

El PSPV acusa al conseller de "descargar la responsabilidad" en los equipos directivos de los centros: "No han dado ninguna solución"

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación, José Antonio Rovira, ha afirmado que con la dana de 2019 en la comarca alicantina de la Vega Baja "nadie pidió informes" al entonces responsable autonómico de este departamento, Vicent Marzà, para reabrir los centros educativos tras el episodio de lluvias. "Nadie pidió certificados ni de higienización ni de salubridad ni de estructura ni nada de nada, esa es la pura realidad", ha sostenido.

"En 2019 hubo una dana, muchísimo más pequeña que esta, gracias a Dios. ¿Y sabe cuántos certificados emitió la Conselleria de Educación para volver a poner en marcha los colegios? Se lo digo yo. Ninguno, nadie los pidió, qué casualidad", ha manifestado, durante el pleno de Les Corts de este jueves, en respuesta a una pregunta del diputado del PSPV José Luis Lorenz.

El parlamentario socialista había preguntado al conseller de Educación sobre el accidente producido a finales de noviembre en el colegio Lluís Vives de Massanassa (Valencia) en el que falleció un operario de la empresa Tragsa y otro resultó herido, y le ha acusado de "atacar" a la comunidad educativa y de "descargar la responsabilidad" de reabrir los centros en los equipos directivos. "No han dado ninguna solución", ha denunciado.

Al respecto, José Antonio Rovira ha transmitido de nuevo su "más sincero pésame" por el fallecimiento de este trabajador en "accidente laboral" --en tareas de limpieza en el exterior del centro-- y ha sostenido que ya dio explicaciones sobre este suceso aquella "misma tarde" en una rueda de prensa. Sobre el accidente, ha señalado que, debido a que los hechos están bajo investigación judicial, va a esperar a que termine la misma para pronunciarse.

No obstante, ha recalcado que desde la Conselleria, tras la dana, dispusieron un operativo para "coordinar" la detección y valoración de daños en las infraestructuras educativas en las zonas afectadas.

Rovira ha precisado que el Lluís Vives de Massanassa "había sido catalogado como no apto para la actividad educativa después de una primera inspección" por "los daños aparentes en su estructura". Así, se limitó el acceso al interior del centro como "primera medida de precaución".

DICE QUE "SI TIENE QUE PONER UN CAMIÓN DE BOMBEROS, LO PONE"

Además, el responsable autonómico de Educación ha asegurado que este "desgraciado accidente" lo "único que hizo, por desgracia, ha sido retrasar en unos días los trabajos de Tragsa", que han permitido "por fin" este miércoles "tener, como decía el sindicato mayoritario en la enseñanza, al 100% de los niños ya por fin escolarizados". "Y eso lo hemos conseguido en 50 días, durante una tragedia que afectó a un montón de centros", ha incidido.

Así, ha celebrado que en este momento "todos los niños" de la Comunitat Valenciana "están dando clase, que era lo importante". "Este conseller, si tiene que poner un camión de bomberos en la puerta de un colegio para que pueda abrir y los niños vuelvan a clase, lo pone. Y no deja a los niños en casa hasta que venga la pieza del sistema de incendios. Yo pongo un camión de bomberos", ha manifestado.

EL PSPV LE REPROCHA "FALTA DE EMPATÍA"

Por su parte, el diputado socialista José Luis Lorenz ha reprochado a Rovira su "falta de respeto" y de "empatía", su "incoherencia" y sus manifestaciones "lamentables", y le ha advertido de que no puede "jugar con la educación de los valencianos". "En sus declaraciones durante aquel fatídico domingo dijo que en el Consell tenían derecho a estar con sus familias", ha censurado.

Lorenz, que ha considerado que hoy sería "un buen día" para que el titular de Educación "pidiera perdón a los familiares y a la sociedad valenciana", ha afeado a Rovira que en los últimos días haya "acusado y criminalizado a una directora" de un centro educativo por no trabajar un fin de semana mientras que él asegura que tiene derecho a estar precisamente un fin de semana "con su familia" en Alicante. "¿Cree que esas declaraciones son coherentes?", le ha preguntado, para seguidamente responder: "No, son una falta de respeto y así no puede actuar el conseller de Educación".

El parlamentario socialista ha señalado que desde su grupo quieren "saber todo" lo que ocurrió en el Lluís Vives de Massanassa, dado que el centro "estaba catalogado como rojo" y contaba con "dos informes de la inspección y de la dirección general de infraestructuras".

"HACE LO MISMO QUE MAZÓN, ESCONDERSE"

Por todo ello, ha instado a Rovira a "aclarar" si este centro tenía "peligro de caer o no" y si la Conselleria había "decidido actuar" en el mismo. "Las diferentes declaraciones no son claras, porque dice que la Conselleria no tiene competencias y que sí que hace informes de la estructura", ha cuestionado, al tiempo que ha preguntado al titular de Educación si su departamento "ha hecho informes de todos" los centros afectados por la dana.

De cualquier modo, ha censurado la "opacidad" de la Conselleria y ha instado al conseller Rovira a "asumir su responsabilidad" y a "no atacar a la comunidad educativa" porque "no se merecen el trato que se les está dando". "Hace lo mismo que Mazón, esconderse", le ha afeado, al tiempo que ha criticado que ni al 'president' de la Generalitat ni al titular de Educación se les haya "visto por las localidades afectadas" por la dana.