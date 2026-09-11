Russafa Escènica 'abona' el campo de la experimentación con 13 espectáculos y cuatro estrenos absolutos

Russafa Escènica 'abona' el campo de experimentación con 13 espectáculos. - REMITIDA RUSSAFA ESCÈNICA

VALÈNCIA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XVI edición de Russafa Escènica-Festival de Tardor sumará, del 16 al 27 de septiembre, un total de 13 espectáculos a la cartelera valenciana, cuatro de ellos estrenos absolutos, tres en la Comunitat y dos en la ciudad de València.

La programación incluye, junto a sus características piezas breves representadas en espacios no convencionales del barrio de Ruzafa, una oferta de espectáculos de larga duración que se extiende sobre el mapa de la capital. Se agrupan bajo el nombre de 'Bosques' y cuentan con la colaboración de salas públicas y privadas.

La selección de propuestas encaja en el lema que vertebra este año el festival, 'Sagrada i profana', pero que principalmente busca mostrar las artes escénicas como campo de experimentación.

La bailarina y coreógrafa Marta García ofrece el estreno absoluto de la pieza AiMiN (CC La Nau, 23 sept), un proyecto 'work in progress' donde quiere romper con la concepción de la representación como exhibición. De hecho, este solo de danza investiga sobre el vacío, combinando los movimientos con una cuidada iluminación y espacio sonoro para representar qué queda en los huecos, qué hay detrás de los agujeros, si la ausencia puede brillar para ser parte del espectáculo. La artista ofrecerá dentro de las actividades de formación de Russafa Escènica un taller de danza sobre los procesos creativos que ha activado a la hora de poner en pie este montaje.

Otro estreno absoluto del festival es la muestra del proyecto Buscar aquí (La Mutant, 18 sept). El dramaturgo, director de escena e intérprete Tomás Verdú lidera esta iniciativa que ha incluido un taller de artes vivas donde cuyos integrantes iban aportando sugerencias y experiencias a la dramaturgia propuesta por Verdú. La idea era utilizar las reseñas de Google Maps a todo tipo de espacios, elevando a la categoría de sagrados los lugares más profanos.

Así se ha configurado este artefacto multidisciplinar interpretado por Carlos Baixauli, Adrián Camacho, Silvia Collado Baeza, María Covadonga, Meritxell Guzmán, Ana Mezquita, Gabi Pugnaire, Cristina Reolid y Michelle Romero, muchos de ellos artistas que presentaron sus propios espectáculos en ediciones anteriores del festival.

Junto a estas propuestas podrá verse la versión extendida de NoDiva (Nau 3 Ribes - Escalante, 18 y 19 de sept) la comedia musical de autoficción que ganó el Premi Llavor otorgado por el jurado y el Premi de Dramatúrgia Russafa Escènica - Fundació SGAE la pasada edición. Este último galardón incluye una dotación económica de 1.000 euro para contribuir a la ampliación del texto ganador, de manera que pase de una pieza breve de 30 minutos a una de duración convencional. Un proceso en el que Marta Estal, creadora e intérprete de la obra, ha contado con la tutorización del dramaturgo Xavier Puchades.

El resultado es una divertidísima parodia autobiográfica sobre una cantante de ópera que se debate entre ser una artista emergente y/o una antidiva.

Contar historias mediante objetos es una de las formas de acercarse a las artes escénicas que puede lograr una enorme conexión con la memoria emocional de los espectadores. La compañía catalana Zum Zum Teatre estrena en Valencia El testamento (19 y 20 septiembre) con funciones para aforo limitado. Una mesa modular es el espacio donde se realiza la apertura de un testamento. Y el público es partícipe de un desfile de recuerdos, raíces e identidades que se apoyan en fotografías, Barbies antiguas, gorras, tizas y todo tipo de elementos susceptibles de transformarse en personajes o de apoyar el relato de una vida de la mano de Ramón Molins.

También con el ánimo de romper con lo que tradicionalmente se entiende por espectáculo de artes escénicas llega la experiencia gastroescénica Teatro de mangiare (Nau3 Ribes - Escalante, 24,25,26 y 27 septiembre), de la formación italiana Teatro delle Ariete. Los creadores e intérpretes Paola Berselli, Maurizio Ferraresi i Stefano Pasquini reciben a 30 espectadores alrededor de la gran mesa que ocupa el escenario. Allí cocinarán y comerán juntos, convirtiendo el ritual sagrado de compartir mesa en "un striptease del alma".

EXPERIENCIAS VITALES

La creación escénica muchas veces parte de experiencias vitales propias o cercanas de los artistas, de lo que han vivido personas reales que contribuye a crear una ficción o autoficción que va más allá, que trasciende para tratar temáticas sociales o que conectan de manera muy viva con el público.

Russafa Escènica ofrece cinco piezas que pueden verse desde esta perspectiva. Un caso muy claro es Shhh!!! (CCCC, 26 y 27 sept), que regresa dentro de la segunda edición del ciclo REvisitar, que busca dar una nueva oportunidad al público de disfrutar de grandes éxitos del festival.

La dramaturga, directora de escena e intérprete Marian Villaescusa creó esta tragicomedia a partir de su propia experiencia al ser diagnosticada de cáncer de pecho con 27 años. El resultado es una emocionante tragicomedia que abraza la vida, llena de referencias pop y humor, con un estilo absolutamente personal que enamoró a los espectadores en 2018.

También destila humor, pero con un tinte más corrosivo Solo quería bailar (Teatro Círculo, 25 y 26 sept). Estreno en la Comunitat de esta versión escénica de la novela publicada por Greta García, coreógrafa e intérprete de danza. Integrando coreografías en el teatro de texto, "esta tragicomedia sevillana punk" presenta a una bailarina condenada a 30 años por terrorismo. Olalla Hernández se mete en la piel de esta kamikaze, "jartita" de las trabas burocráticas, académicas y familiares que hacen imposible dedicarse profesionalmente a la cultura.

La Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, UNRWA, coproduce junto a la formación Balear Hermanas Picohueso Ahlam, soñar con una vida (Sala Russafa, 24 sept), tercero de los estrenos absolutos del festival. Una pieza multidisciplinar que lleva a escena el cómic homónimo que recoge experiencias reales de niñas y mujeres que tuvieron que abandonar Palestina para refugiarse en el Líbano, retratando la facilidad con la que se profanan los derechos humanos más básicos.

E, inspirada en otras mujeres valientes, se estrena en València Las que tiran del carro (Sala Russafa, 17-20 sept), una tragicomedia de CIA Patio de Vecinas y Fresculutra que recupera la lucha vecinal liderada por mujeres emigradas del campo a ciudad en los años 60 y 70, impulsoras de la transformación de los barrios periféricos.

Por último, dos veteranos experimentan con el duelo y el drama, salpicándolo de humor en Lo inesperado (Sporting Club Russafa, 17-20 y 23 - 26 sept). El director de escena Rafa Calatayud y la actriz Victoria Salvador ofrecen durante dos semanas el estreno absoluto de este espectáculo, que va transitando la asunción de la pérdida del hombre amado, pasando del negro a otros colores hasta constituir un arcoíris de la mano de un personaje capaz de plantarle cara al dolor con una sonrisa.