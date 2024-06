Ruta del Bakalao, telebasura y bombardeo de la OTAN: Cinema Jove vuelve a los 90 para el estreno de 'Valenciana'

VALÈNCIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cinema Jove acoge el sábado, 22 de junio, el estreno absoluto de ‘Valenciana’ drama de ficción ambientado en los años noventa basado en la Ruta del Bakalao y el nacimiento de la telebasura en España. Para completar la jornada noventera, el festival proyecta también la película serbia '78 days', que cuenta la vida de una familia de aquel país durante los bombardeos de la OTAN a Yugoslavia en 1999.

Jordi Núñez escribe y dirige 'Valenciana', cuya trama, protagonizada por tres jóvenes periodistas, conecta los estertores del fenómeno de la Ruta del Bakalao, los cambios políticos en la ‘España del progreso’ y el nacimiento de los programas de telebasura, representados aquí a través del truculento tratamiento informativo de uno de los sucesos más dramáticos de la historia reciente del país, el asesinato de las niñas de Alcàsser.

Incluida en la sección oficial de largometrajes, la película es una ficción basada en hechos reales ocurridos en la Comunitat Valenciana hace tres décadas. "La película tiene un carácter de fábula y a su vez está llena de dinámicas y hechos concretos reconocibles", ha señalado Núñez.

"Me interesan las fábulas, no porque nos dicen que existen los dragones, sino porque nos cuentan que pueden ser vencidos. Y quiero que la película señale dinámicas y conductas, no personajes concretos, y nos ofrezca un espejo cuyo reflejo nos impulse a ser mejores, sea quien sea el espectador", ha añadido el director de ‘Valenciana’.

El filme establece un paralelismo entre el contexto histórico, marcado por el paso de un momento de grandes promesas de expansión a otro de desilusión, y la fase vital que atraviesan las tres protagonistas, que acaban de dejar la primera juventud y se adentran en la vida adulta de forma muy diferente.

"Me atraía la idea de la amistad a través del tiempo, y lo que queda tras él --asegura el director--. Las protagonistas tratan de encontrar su propia identidad dentro de la corriente de la historia. Todas tienen problemas para aceptar su realidad y se ven sometidas a situaciones que ponen a prueba sus relaciones. ‘Valenciana’ contrapone las relaciones de amistad genuinas, no exentas de errores, frente a relaciones de poder que operan en los distintos niveles de la sociedad".

Por su parte, ‘78 Days’ también propone al espectador un juego de confusión entre realidad y ficción; en este caso, a través de la estética ‘found footage’. La directora serbia Emilija Gašic presentará en Cinema Jove este falso diario documental rodado con cámaras de vídeo caseras, que retrata la vida cotidiana de una familia serbia durante el bombardeo que sufrió el país en 1999.

Cuando su padre es reclutado en el ejército, las hermanas adolescentes Sonja y Dragana comienzan a grabar en cintas de vídeo todo cuanto acontece en la casa rural que comparten con su hermana menor, de siete años, y su madre.

Los días pasan mientras filman la naturaleza que las rodea y los encuentros y desencuentros de amistad y flirteo que entablan con sus vecinos. Una postal de aparente normalidad, que se quiebra de tanto en tanto por la amenaza de los ataques aéreos.

Gašic, que vivió los bombardeos cuando tenía siete años, rodó la mayor parte de la película en la casa de sus abuelos donde su familia vivió durante los ataques, y que se mantenía prácticamente intacta desde los años noventa. Utilizó para ello varias cámaras de super-8 que portan las propias protagonistas en muchas escenas de la película.

En cualquier caso, el papel de la directora de fotografía, Inés Gowland, fue crucial para dar verosimilitud a la historia, gracias a una iluminación minimalista y a la utilización estratégica de los escasos recursos con los que, de forma deliberada, quería trabajar la directora.

"Normalmente, Inés rodaba una escena en un par de tomas y después le dábamos la cámara a una de las actrices, aunque a veces también improvisábamos. La intención de la película es que sea una cápsula del tiempo, como si tropezaras con una cinta de aquella época", señala Gašic.

Por otro lado, el Teatro Rialto acogerá a las 17.30 horas la presentación del documental ‘My Sextortion Diary’ con la presencia de su directora, la joven cineasta catalana Patricia Franquesa.

La cinta, que compite en la sección oficial ‘Òrbites’, abduce al espectador en el trepidante y angustioso relato, narrado casi en tiempo real, del chantaje al que fue sometida cuando, tras sufrir el robo de su ordenador portátil en un bar de Madrid, una red de ciberdelincuentes inició una campaña de extorsión que se prolongó durante meses.

Ante la lentitud e inefectividad de las pesquisas policiales, Franquesa inicia una intrigante investigación por su cuenta que se traslada al lenguaje audiovisual con asombrosa agilidad y un amplio abanico de recursos narrativos propios de la era digital.

CHARLAS

Las proyecciones de la sección oficial de series vienen acompañadas de un intenso programa de mesas redondas y encuentros con el público a cargo de destacados profesionales del sector.

Así, la jornada del sábado, 22 de junio, comenzará a las 11.00 horas con una charla impartida por el productor de cine Raimon Masllorens acerca del trabajo de la productora Brutal Media, que se ha convertido en el brazo de producción español de la BBC.

Mariano Hueter, considerado como uno de los directores y autores de ficción más reconocidos en Argentina en la actualidad, presentará a la serie de sección oficial ‘El sabor del silencio’ junto a dos de sus protagonistas, Agustín Sullivan y Gonzalo Heredia. El encuentro con el público se producirá tras la proyección de dos capítulos de la serie, cuyo inicio está programado para las 11.45 horas.

Pedro Levati dirige este thriller que mezcla conspiraciones políticas y alta gastronomía. Vicente Olivar, un chef de renombre y propietario de un exclusivo restaurante, se ve involucrado en el crimen de un candidato presidencial. El silencio es un condimento fundamental dentro de una trama donde todos tienen algo que ocultar.

Otro de los grandes nombres de la industria que visitarán Cinema Jove este año es Dipu Bhattacharya, director de la Web Series World Cup, entidad que organiza y califica las mejores webseries del mundo. ‘Adentrarse en el mundo festivalero para short form’ es el título de la charla que protagonizará Bhattacharya a partir de las 16.00 horas en la Sala 7 del Teatro Rialto.

La jornada de encuentros de series finalizará con la charla ‘Given and other secrets’, a cargo de Celia Peláez, de Development Fiction Warner Bros, sobre tendencias del mercado, pitchings y cómo plantear la búsqueda de temáticas.

HOMENAJE A JULI MIRA

Cinema Jove se suma este año al homenaje al actor alcoyano Juli Mira, fallecido el pasado mes de enero, que comenzará a las 17.00 horas en La Filmoteca. La Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) junto con el IVC y la colaboración de la Associació d'Actors i Actrius Professionals Valencians (AAPV), el Col.lectiu de Professionals del Doblatge CPD y À Punt Mèdia han organizado este encuentro para recordar su trayectoria.

A lo largo de su trayectoria, Juli Mira ha interpretado papeles tanto secundarios como protagonistas en numerosas series, películas y obras teatrales. Entre sus interpretaciones para en el cine destacan sus personajes en ‘Gràcies per la propina’ (1996), de Francesc Bellmunt; ‘L’illa de l’holandés’ (2000), de Sigfrid Monleón; o ‘Ens veiem demà’ (2009), de Xavier Berraondo, entre otras muchas.

Durante el homenaje está previsto un coloquio a cargo del director, guionista y productor, Vicent Tamarit, en el que participarán la hija de Mira, Ariadna Mira, el actor de doblaje Rafa Contreras, el productor Pep Ferrándiz y la actriz Cristina Perales.

Después de la conversación se proyectará la película ‘Héctor: el estigma del miedo’, un drama rural de terror psicológico basado en hechos reales que ha sido escrita y dirigida por Carlos Pérez Ferré.