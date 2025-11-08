El sábado arranca con rachas de viento de hasta 100km/h y alerta naranja en el interior norte de Castellón

VALÈNCIA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comunitat Valenciana inicia la jornada de este sábado con rachas de viento del noroeste muy fuertes en el interior y el litoral del norte de Castellón, donde se prevé que alcancen los 100 kilómetros por hora (km/h) y donde se ha decretado la alerta naranja. En el resto de la provincia de Castellón y el interior de Alicante tienen activa la alerta amarilla por vientos.

Así lo indica la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat. En las zonas con alerta amarilla, se espera que las rachas de viento sean de entre 70 y 80 km/h. Además, el litoral norte de Castellón también tiene activo el aviso amarillo por fenómenos costeros.

Aemet precisa que el viento soplará moderado del noroeste, ocasionalmente fuerte en el interior del norte de Castellón y con rachas muy fuertes en el interior y el litoral del norte de Castellón. Esto se podría dar con baja probabilidad en el interior de Alicante.

Durante la jornada, se espera cielo nuboso en el tercio norte, tendiendo a poco nuboso por la tarde y, en el resto, cielo poco nuboso o despejado. Hay probabilidad de chubascos ocasionalmente con tormenta en el tercio norte, que remitirán durante la mañana.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas continúan sin cambios; mientras que las máximas van en descenso en el interior del tercio norte y con cambios ligeros en el resto.

Por provincias, en la de Castellón los termómetros anotarán 20º de máxima en la Vall d'Uixó y en Castelló de la Plana, 19º en Vinaròs y 12º en Morella. Las mínimas oscilarán entre los 6º de Morella y los 13º de Vinaròs.

En Valencia, el mercurio alcanzará los 23º de máxima en València y Gandia, 19º en Ontinyent y 17º en Requena. Por su parte, las mínimas se situarán entre los 7º de Requena, 10º en Ontinyent, 14º en Gandia y 15º en València.

Finalmente, en Alicante se esperan máximas de 23º en Alicante y Dénia, 22º en Orihuela y Elche, y 17º en Alcoi. Las mínimas serán de 9º en Alcoi, 12º en Elche y Orihuela, y 14º en Dénia y Alicante.

Para este sábado el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido el nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales alto en el interior de la provincia de Castellón y sur de Alicante y bajo-medio en el resto de la Comunitat Valenciana.