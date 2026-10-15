'Sábanas Tendidas', un disco que convierte en canciones la preocupación por la salud mental

Archivo - Fotografías de Making Of de la canción “Los Alambres del Otoño” Cantantes: Virginia Maestro y Juan Carlos Lax Música: Juan Carlos Lax Letra: Antonio Exposito García Producida por: Diego Galaz - VICENTE VIDAL - Archivo

VALÈNCIA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El proyecto valenciano Sábanas Tendidas lanza este viernes, 16 de octubre, su primer trabajo discográfico homónimo, de la mano de destacados artistas, como Coque Malla o Virginia Maestro, y con el objetivo de "convertirse en una fábula poética de algunos aspectos de la salud mental".

El álbum recopila una colección de canciones con letra de Antonio Expósito y música de Juan Carlos Lax. "En este trabajo intento explicar, a través de la poesía, y sin ningún afán científico, mi proceso con el trastorno obsesivo compulsivo. Una travesía que he recorrido desde mi niñez hasta la actualidad", explica Expósito.

En el disco, Virginia Maestro interpreta 'Los alambres del otoño', Coque Malla presta su voz a 'El himno de la cuna', Miguel Campello y Aldhara protagonizan 'El arte de ensuciarse las manos' y Javier Ruibal canta 'La plaza de los Ciegos', un bolero hecho a su medida.

El elepé se completa con una cara B "muy especial": las actrices Isabel Ordaz, Irene Piqueres, Luisa Gavasa y Natalia Millán, y el actor Patxi Freytez, recitan los sonetos originales de Antonio Expósito, que sirvieron para crear las canciones de este trabajo discográfico, que viene respaldado por LaCremallera Media y por NBL Música.

'Las ganas de vivir de las pistolas', interpretada por Miguel Ángel Escrivá, se suma al resto de canciones de este debut discográfico y se publica, como canción inédita junto al disco completo.

Miguel Ángel Escrivá y Antonio Expósito son los autores de la música y la letra respectivamente, de una canción que pretende indagar, desde un punto de vista poético, en la parte más oscura del ser humano; en aquellos aspectos de nuestra personalidad que, atendiendo a conceptos junguianos, forman parte de nuestra sombra.

SONIDO POP ROCK CONTEMPORÁNEO

La producción es obra de Miguel Larios, guitarrista, compositor y productor de la banda Azier, que entendió muy bien las necesidades de esta canción: "Se trata de un sonido pop rock contemporáneo, con una mezcla equilibrada y amplia, donde la voz ocupa el protagonismo mientras las guitarras, los sintetizadores y la base rítmica se integran de forma natural", explica Larios.

Larios se suma a Diego Galaz, Miguel Malla, Juan González, Miguel Campello y Víctor Elías, productores de las distintas canciones de este álbum.

Este trabajo celebrará su 'puesta de largo' el próximo 19 de octubre, en Libertad 8, en Madrid.