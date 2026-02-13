Sagunt consigue los planos inéditos sobre la reconstrucción militar del Castillo realizada en el siglo XIX - REMITIDA AYUNTAMIENTO SAGUNT

El aspecto actual del Castillo de Sagunt (Valencia) tiene poca relación con la fortaleza de la Antigüedad clásica desde la que se combatió a Aníbal. Los restos que se conservan hoy corresponden a la reconstrucción militar que se realizó entre los años 1810 y 1813 en el marco de la Guerra de Independencia española contra los ejércitos napoleónicos.

Ahora, el Ayuntamiento de Sagunto ha obtenido los documentos "inéditos" que detallan todas las intervenciones realizadas en el complejo militar en el siglo XIX y que se conservan en los archivos del Service Historique de la Armée de Terre (SHAT) del Ministerio de Defensa de Francia.

La reconstrucción se inició por las autoridades españolas, pero gran parte de los trabajos fue realizada por el comandante de Ingenieros François Boucher de Morlaincourt tras la victoria francesa en la batalla de Sagunto, explica el consistorio en un comunicado.

El departamento de Archivos ha logradoo la cesión de una reproducción facsímil de los planos elaborados bajo la dirección gala y los realizados previamente por ingenieros españoles, que ya se pueden consultar en el apartado del Archivo Municipal de la página web del Ayuntamiento.

"ALTO VALOR HISTÓRICO"

La iniciativa ha sido presentada por el concejal Alejandro Vila y aprobada en el Pleno de la corporación en julio de 2022. "Hacernos con estos planos representa un hito importantísimo para nuestra ciudad. Hablamos de unos documentos de un alto valor histórico, que nos permiten conocer más en detalle nuestra historia y comprender mejor un monumento tan único y especial como el Castillo de Sagunto", ha explicado la concejal delegada de Archivos del Ayuntamiento, Ana María Quesada.

La localización de estos documentos en el castillo de Vincennes bajo la tutela del SHAT es fruto del trabajo del historiador José Luis Arcón Domínguez.

Este hallazgo ha permitido "calibrar la magnitud de la intervención a través de la comparación entre los planos anteriores y posteriores a las labores de reconstrucción", subrayan las fuentes municipales.

Casi 400 metros de murallas, así como los cinco baluartes y la ciudadela que pueden contemplarse en la actualidad fueron construidos prácticamente ex novo, así como 500 metros del perímetro original de la muralla. También fueron reforzados, cuando no derribados y vueltos a levantar, todos los muros y torreones que en 1810 aún se hallaban en pie, detallan.