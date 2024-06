Sagunt a Escena unirá lo clásico y contemporáneo en un cartel con Victoria Abril, Nacho Duato y Joaquín Reyes

El festival arrancará el 3 de agosto tras las obras "a contrarreloj" en el Teatro Romano

VALÈNCIA, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La 41 edición de Sagunt a Escena ofrecerá del 3 al 27 de agosto una programación heterogénea de teatro, danza contemporánea, música y circo, pensada para todos los públicos, que incluye nombres como el de Victoria Abril, Ruth Lorenzo, Adrián Lastra, Nacho Duato, Joaquín Reyes y la cantautora Valeria Castro.

El festival, como es habitual, pondrá el foco en el teatro grecolatino a través de 'Les Troianes. Fucking Nowhere', 'Medusa' y 'La paz'; dará espacio al teatro patrimonial del Siglo de Oro con la versión de Màrius Serra de 'Tirant lo Blanch'; y sacará a la población a bailar música electrónica.

Su objetivo es acercarse al público más joven y a las franjas de población que "se sienten olvidadas", a través de una variedad de estilos y disciplinas que genere nuevos espectadores. Todo ello desde una programación "abierta, sin "discursos de odio" y apostando "por la diversidad, la inclusión y la igualdad de derechos" con funciones de teatro accesibles.

Así lo han explicado durante la directora artística de Sagunt a Escena, Inma Expósito, durante la presentación del certamen, en la que también han intervenido la secretaria autonómica de Cultura, Paula Añó, la coordinadora artística de Teatres de la Diputación de Valencia, Marylène Albentosa, el alcalde de Sagunt, Darío Moreno.

La inauguración, el 1 de agosto, correrá a cargo de, Nacho Duato, que regresa a los escenarios de España a través de su joven formación, con la que recupera algunas de sus creaciones más icónicas, 'Jardí Tancat', 'Duende' y 'Na Floresta'.

El 2 de agosto, la compañía castellonense Visitants encenderá su 'Mascletà poètica' en la Glorieta. El 3 de agosto les tomará el relevo en el Teatro Romano Rafael Álvarez 'El Brujo', con 'Iconos o la exploración del destino', un monólogo de humor sobre el destino en la tragedia griega.

Asimismo, los días 17 y 18 de agosto, Victoria Abril se subirá a las tablas del Teatro Romano con una revisitación de la 'Medusa', en la que también participan Ruth Lorenzo y Adrián Lastra.

El 8 de agosto llegará 'Les Troianes. Fucking Nowhere', una producción propia del IVC sobre los horrores los conflictos bélicos a partir de una tragedia de Eurípides. La comedia 'La Paz', el 22 de agosto, liga el teatro de Francisco Nieva y el de Aristófanes en una producción del Festival de Mérida y Pentación protagonizada por Joaquín Reyes y Ángeles Martín.

El 24 agosto, la audiencia del Teatro Romano asistirá a una adaptación teatral de 'Tirant Lo Blanch', a la que Màrius Serra da una perspectiva actual.

Completan la programación en el edificio histórico, el 10 de agosto, el punto final de la gira del primer álbum de la cantautora de La Palma Valeria Castro, 'Con cariño y con cuidado'. El 14 de agosto, el coreógrafo Sharon Fridman se unirá al bailaor flamenco Eduardo Guerrero, con la cantaora Carmen Linares como artista invitada.

OFF ROMÀ

El festival también se expandirá por las calles y las plazas en su apartado 'Off Romà', de manera gratuita. El 1 de agosto, Trumpetz servirá de fiesta de bienvenida al festival en la subida al castillo. También hará una aportación musical a la programación Colomet, el 23 de agosto en la Glorieta.

El 7 de agosto, Christine Cloux reivindicará en la Casa dels Berenguer el papel de la mujer madura en el ámbito de la danza profesional con su solo 'Corps Seul'. Por su parte, La Majara propone una 'Verbena' en la Glorieta el día 25, como cierre a la programación. Esa noche acabará con Dj Madnel.

'Off Romà' reunirá propuestas que destacan por la innovación en las artes circenses. Así, el 4 de agosto, Siroco Cía y Sophie Acosta representarán en la Glorieta su 'L'appel du vide'; Bucraá Circus trae el día 11 su espectáculo de 'clown' y teatro gestual 'El gran final' en la Glorieta; y Capitán Spriki estrenará la versión de calle de 'El equipo estupendo' el 15 de agosto en la Glorieta.

La propuesta de Ganso & Cia, 'Welcome & Sorry', es una comedia gestual, en clave de clown, que visibiliza el oficio teatral. La cita será el 16 de agosto en el Centre Cívic. Por último, La Trócola escenificará 'R.E.M' en el Amfiteatre Triangle Umbral el 18 de agosto.

Este año, como novedad se incorporan nuevos espacios de representación. Así El 9 de agosto la Cia. Anna Mateu hablará en la Antigua Morería de todos los factores que están poniendo en peligro la Albufera, en 'Arròs'. Por su parte, el día 21, Llum de Fideu representará 'Sfumato', en Ciutat Jardí - La Gerència.

OBRAS EN EL TEATRO ROMANO

Paula Añó ha puesto en valor el "trabajo a contrarreloj" que se ha llevado a cabo en los últimos meses con las obras en el teatro y el castillo para que "Sagunt tuviese el festival que merece", "se abra el telón, los artistas brillen y la música suene".

Unas actuaciones que "llevaban desde 1990 sin hacerse" y que continúan pero que, según ha garantizado Paula Añó, estarán terminadas antes del festival, "independientemente" de que tanto el castillo como el teatro necesitan una "reparación más en profundidad" y en la que están trabajando el Ministerio, el Ayuntamiento y la Conselleria.

"No entiendo cómo han pasado tantos años de dejación de funciones, de no haber hecho el trabajo, y en pocos meses" la Conselleria ha dado soluciones con "excelencia", "calidad" y "rapidez dignas de ser mencionadas", ha señalado.

Añó ha precisado que las obras de reparación en dinteles y fachadas están finalizadas, que la modernización del ascensor concluirá "en un mes o antes", y que la actuación "la más sangrante" que llevaba "30 años con la luz de obra", la conexión eléctrica, está "a punto de finalizar".

El alcalde de Sagunt ha valorado "muy positivamente" que se haya cumplido con la "reivindicación histórica" de contar con una conexión eléctrica definitiva en el teatro romano.

PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO

Asimismo, Añó, interpelada sobre la no participación del Ministerio de Cultura en el festival y sobre si se va a solicitar su implicación, Añó ha afirmado que "sería ideal" que interviniese y que se ha conseguido una primera visita técnica en la que el equipo del Ministerio quedó "sorprendido" con el estado del teatro. Ha avanzado que se presentará en breve al Ministerio "alguna iniciativa" relacionada con la programación.

El alcalde de Sagunt ha apuntado que "se ha incrementado algo" la participación del Ministerio con el municipio en iniciativas culturales de la ciudad como el programa Platea pero "siempre fuera de Sagunt a Escena", "por lo tanto la reivindicación sigue estando exactamente igual".

No obstante, "el problema que tenemos en Sagunt es tan grande por el estado de abandono en el que está el castillo y porque independientemente de que sí sea funcional, el teatro no deja de ser una obra inacabada, que las máximas prioridades no son su participación en Sagunt a Escena, aunque es algo que también reivindicamos", ha añadido Darío Moreno.

Por otro lado, preguntada por el relevo en la dirección del festival y cuáles serán las ideas desde el punto de vista del modelo artístico que se seguirán a partir de ahora", ha indicado que la directora adjunta de Artes Escénicas, María José Hernández Mora, "será quien decida cuál será o no la continuidad de los festivales" y ha asegurado que no ha recibido ninguna dirección desde la Conselleria.

Sobre al presupuesto del certamen, la directora artística del festival ha detallado que suma medio millón de euros. Preguntada por una reducción respecto al montante del año anterior que ascendía a 650.000 euros, ha indicado que "esa cifra debe surgir de aportaciones que no son directamente económicas" y son difíciles de cuantificar.