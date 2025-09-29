Sala L'Horta abre temporada con una "gran fiesta", taller de circo y un espectáculo familiar sobre la amistad

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sala L'Horta reabrirá sus puertas el próximo domingo, 5 de octubre, para celebrar el inicio de la temporada 2025-2026 con una "gran fiesta de bienvenida" que se iniciará a las 10:30 horas a las puertas del teatro con un taller de circo gratuito al aire libre, y continuará en el interior con un entrañable y divertido espectáculo protagonizado por dos simpáticos habitantes del bosque: una ardilla y un erizo.

Premiado en la categoría de mejor producción y mejor montaje escénico en los Premios FETEN 2022, 'La Faula de l'esquirol' es un montaje de la compañía catalana La Baldufa que reúne música en directo, poesía visual y teatro de texto. Cuenta además con una ingeniosa escenografía de estética minimalista construida en madera.

Esta pieza, dirigida a público familiar y niños a partir de los cinco años, cuenta la historia de un erizo que vive plácidamente a la sombra de un gran roble y cuida de los suyos mientras disfruta de su pequeño rincón del mundo. Un día, esa paz se verá perturbada por la llegada de una ardilla amable, traviesa y juguetona.

Su convivencia no será fácil, pero desencadenará una divertida amistad marcada por el contraste de personalidades: el del personaje huraño y protector del erizo, y el de la ardilla, que siempre tiene ganas de aprender y compartir.

Entre los meses de octubre y diciembre, la Sala L'Horta acogerá una variada programación dirigida especialmente al público familiar e infantil, pero en el que también se dará cabida a las comedias para jóvenes y adultos, que se programan el último sábado de cada mes. En octubre, este ciclo especial estará protagonizado por la obra Íbers. Històries d'abelles, reines i abellots (18 de octubre), de la compañía La Dependent.

Un total doce espectáculos que abarca un amplio abanico de lenguajes y temáticas: el teatro gestual y los títeres; la danza contemporánea y la música en directo; las instalaciones audiovisuales inmersivas y los montajes en los que los niños y niñas se familiarizan con las artes plásticas y los procesos creativos.

Todas las propuestas escénicas que se presentan al público en la Sala L'Horta, tanto dentro de la campaña escolar que llena el patio de butacas entre semana como en la programación regular infantil de los domingos, comparten el mismo criterio: belleza, originalidad y un trasfondo didáctico y de transmisión de valores positivos a los niños y las niñas.

La temporada de otoño-invierno incluye además piezas que introducen a los pequeños en la historia y la mitología griega -Un hilo me liga a vos, de La Tartana (12 de octubre)-; la apuesta por espectáculos que aplican la experimentación y los nuevos lenguajes escénicos al teatro infantil -Pinxit, de Baychimo Teatro (19 de octubre) y Grúmic, un somni de tardor, de La Fornal d'Espectacles (26 de octubre)- y la reinterpretación de clásicos de la literatura universal bajo el prisma contemporáneo -Sueño de una noche de verano, de la compañía Rayuela (22 de noviembre)-.