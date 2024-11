La Sala l'Horta, afectada por la DANA, apela al espíritu solidario de la pandemia para apoyar la cultura

El espacio, Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2023, pide respuestas políticas "a la altura de la tragedia"

VALÈNCIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala l'Horta, sala privada de teatro que abrió sus puertas en el año 1995 en el barrio de Castellar-l'Oliveral y que ha sido afectada por la DANA, ha reivindicado que "la cultura también es una herramienta de recuperación". Ante una paralización de la actividad del sector, ha apelado al espíritu solidario de la pandemia para que las instituciones "estén del lado de la cultura, como hicieron en esa situación de emergencia".

Así lo ha expresado este viernes el director de la Sala l'Horta, Alfred Picó, quien ha subrayado, en declaraciones a Europa Press, que "el gremio de la cultura también tiene que seguir viviendo" y que "no pueden hacer ERTE y ERE porque los actores cobran por funciones".

"¿La gente no tiene derecho a distraerse? ¿Se considera frívolo nuestro arte?", ha criticado Picó la situación actual ante la cancelación de muchos espectáculos en municipios que no han sido damnificados, a lo que ha animado a aquellos ayuntamientos que no se hayan visto afectados por la DANA a continuar con las actividades culturales programadas porque "el entretenimiento también es importante" en una crisis.

De este modo, ha insistido en que desde la Sala l'Horta "esperan" que las compañías teatrales puedan "seguir adelante" con sus espectáculos para así "no hacer esta bola económica más grande" y ha pedido que "los políticos estén a la altura y sean sensibles con quienes están sufriendo los efectos de la DANA directa e indirectamente". Así, ha añadido que esta sala "no es la única" que ha sido afectada dentro del gremio de las artes escénicas, sino que "hay muchas compañías que se tenían que trasladar a los pueblos y que no podrán".

"Me gustaría que esta emergencia me recuerde a la pandemia porque en esa época las instituciones estuvieron al lado de la cultura y eran conscientes de que nuestra actividad se había visto paralizada", ha lamentado.

DAÑOS MATERIALES Y ECONÓMICOS

El presidente de la Sala l'Horta ha detallado que el espacio ha sido afectado por el temporal de dos formas --"material y económica"-- y que han estado "toda una semana" de limpiezas. Por una parte, a la sala le ha entrado barro, han tenido que limpiarla entera, "incluso bajo del escenario", aunque afortunadamente el agua no ha alcanzado a las butacas, ha indicado. El material técnico que guardaban en el almacén de la sala también se ha visto damnificado y está por determinar la magnitud de los daños.

Por otra parte, los daños económicos están relacionados con las funciones infantiles que tenían contratadas con otras compañías, como Albena Teatre, y otros espectáculos de la propia Sala l'Horta que no se podrán realizar. "Aunque las inmediaciones fuesen adecuadas para poder abrir, no podríamos porque muchos colegios están siendo reubicados y la campaña escolar se ha visto paralizada", ha lamentado.

Picó ha especificado que esta semana la sala ubicada en Castellar-l'Oliveral tenía ocho funciones programadas como compañía, que han sido canceladas, al igual que algunas de la siguiente, debido a dos razones: "El bajo donde guardamos las escenografías se ha visto inundado y hemos tenido que sacar todas las decoraciones y analizarlas una por una para ver qué se puede recuperar y qué no".

No obstante, el director de la sala se mantiene optimista. "El fin de semana que viene intentaremos cumplir compromisos, intentaremos hacer los espectáculos infantiles para buscar la normalidad, estoy seguro de que vamos a continuar", ha aseverado.

UNA GRAN RED DE SOLIDARIDAD

De hecho, si han podido limpiar la sala con esta celeridad es gracias a la "red de solidaridad" que ha rodeado al equipo de Picó. "Estoy súper contento por la gran cantidad de compañeros, amigos y gente que trabaja en l'Horta, además de otras personas voluntarias de Castellar, que se han acercado a ayudar", ha subrayado. "Nos hemos llenado todos de barro, el trabajo se ha avanzado y es muy de agradecer", ha expuesto.

"La prioridad para la semana que viene es subir a la oficina, valorar los daños y buscar ayudas a las que podamos acogernos, además de recuperar el máximo de aquello que ha sido perdido y estar operativos cuanto antes", ha concluido Picó.