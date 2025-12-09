Sala Off Kids enciende la Navidad con dos estrenos familiares llenos de magia - SALA OFF

VALÈNCIA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Navidad se adelanta este año en Sala Off Kids con el inicio de funciones de 'Sueños, el Osito Rody y el Árbol de los Deseos', el tierno espectáculo para bebés de 0 a 3 años que vuelve a la cartelera tras el éxito de la pasada temporada navideña, según ha informado el teatro en un comunicado.

La cita inaugura oficialmente la programación familiar de estas fiestas, que incluirá también una nueva propuesta de teatro musical para niños y niñas más mayores: 'Hechiza2', la rebelión de los secundarios.

La compañía Infinito Teatro Producciones, residente en la sala, toma las riendas de ambas producciones. Por un lado, "Sueños: El osito Rody y el árbol de los deseos", creada para introducir a los más pequeños en la magia de la Navidad, acompañándolos en sus primeros pasos en el mundo del teatro.

La experiencia invita a que bebés y familias puedan tocar la nieve, interactuar con instrumentos navideños y dejarse llevar por un universo sensorial diseñado especialmente para la primera infancia.

Para disfrutar la experiencia al completo, se recomienda que cada peque traiga un instrumento navideño.

La temporada navideña se completa con el estreno de 'Hechiza', la rebelión de los secundarios", continuación del éxito 'Hechizados: El príncipe y la princesa que viajaron a nuestro tiempo'. Tras varias temporadas con gran acogida de público y crítica, este universo mágico regresa renovado y ampliado, aunque puede disfrutarse sin haber visto la primera parte.

En esta ocasión, seguimos nuevamente al carismático escritor de novela negra, cuya vida vuelve a cambiar de forma inesperada. Después de ayudar a los cuentos a recuperar sus finales felices, algo lo empuja a abrir de nuevo el libro 'Érase una vez'. Pero esta vez la magia actúa al revés: en lugar de que los personajes salgan a su mundo, es él quien queda completamente absorbido dentro del reino de las historias. Una oportunidad perfecta para pasar todo el mes navideño rodeados de teatro en familia.