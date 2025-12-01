Sala Off Kids estrena 'Hechiza2', el musical familiar que revoluciona el mundo de los cuentos en Navidad

Sala Off Kids estrena 'Hechiza2', el musical familiar que revoluciona el mundo de los cuentos durante todo el mes navideño - SALA OFF KIDS

Sala Off Kids abre el mes navideño con la presentación del estreno de 'Hechiza2: La rebelión de los secundarios', la nueva producción de Infinito Teatro Producciones, compañía residente en la sala y que toma el relevo de la primera parte: 'Hechizados: El príncipe y la princesa que viajaron a nuestro tiempo'.

Tras varias temporadas y el aplauso de crítica y público, este universo mágico vuelve "renovado y ampliado" con una historia "completamente nueva, que puede disfrutarse también sin haber visto la primera parte", según ha informado la sala en un comunicado.

En esta ocasión, sigue de nuevo al "carismático" escritor de novela negra, cuya vida vuelve a trastocarse de la forma "más inesperada". Después de ayudar a los cuentos a recuperar sus finales felices, algo lo empuja a abrir otra vez el libro 'Érase una vez'.

Pero esta vez, la magia actúa "al contrario": en lugar de que los personajes irrumpan en su mundo, es él quien acaba absorbido por completo en el interior del reino de las historias. Lo que encuentra allí desafía toda lógica: "un universo donde absolutamente todo es felicidad, pero llevada a un extremo asfixiante".

"Los cuentos rebosan dulzura; príncipes, princesas e incluso antiguos villanos viven en una armonía tan perfecta que termina por resultar inquietante. La magia está intacta, sí, pero desprovista de emoción. Sin desafíos, sin obstáculos, sin nada que superar, los cuentos corren el riesgo de perder su esencia para siempre", ha descrito la sala.

Con humor, música original, personajes inolvidables y un mensaje "poderoso" sobre la importancia de los desafíos, 'Hechiza2: La rebelión de los secundarios' se convierte en "un viaje lleno de imaginación que invita a grandes y pequeños a preguntarse qué sería de los cuentos -y de la vida- sin un poco de aventura".

El espectáculo coincidirá en fechas con otro estreno navideño, en este caso para bebés: 'Sueños, el osito Rody y el árbol de los deseos'. 'Hechiza2' se estrenará el 6 de diciembre en Sala Off Kids y las entradas ya están a la venta en www.offvalencia.com .