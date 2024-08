Salvador Navarro: "La reducción de la jornada laboral rompe los acuerdos que hemos firmado con los sindicatos"

VALÈNCIA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, ha advertido que "la reducción de la jornada laboral rompe los acuerdos que hemos firmado con los sindicatos", en los que se recoge un número determinado de horas de trabajo.

Así se ha pronunciado, en una entrevista a Europa Press, en la que ha señalado que actualmente se están negociando algunos convenios para los que la medida de reducción de jornada laboral "genera parálisis". "¿Qué vamos a conveniar si estamos pendientes (de las negociaciones)?", se ha preguntado el presidente de la patronal.

Sobre las negociaciones con el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz para una posible reforma del despido, tras el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales que determina que las indemnizaciones por despido improcedente no se ajustan a la Carta Social Europea, Navarro ha indicado que la patronal "tiene que ver" aún su postura sobre las cuantías que defenderá.

"Hay muchos comités y a no todos los comités se les hace caso. Vamos a ver. Ahora yo creo que hay cuestiones por delante mucho más importantes a solucionar", ha opinado, y ha aludido a la reducción de la jornada laboral "en la que la ministra lanzó un ultimátum, que no tenía mucho sentido, y en la que los sindicatos están planteando manifestaciones en septiembre si no se da una solución".

Salvador Navarro ha defendido que "lo lógico es que si el Gobierno plantea una acción, haya contraprestaciones a la parte", y ha expuesto que los cálculos de la CEOE son que, con su entrada en vigor, "el coste laboral aumentaría un 6,5% como media".

"AFECTARÁ ENORMEMENTE A LA COMPETITIVIDAD"

"No todas las empresas somos iguales, no todas las empresas están en el mismo sector y aquí este es un país de pymes y autónomos y estoy seguro de que eso afectará enormemente no a la productividad, que ya de por sí tiene sus problemas, sino a la competitividad de las empresas", ha afirmado.

El presidente de la CEV ha incidido en que "ha habido países en los que esto se ha planteado una reducción de las cotizaciones sociales a las empresas o, en el caso de Alemania, que las horas extras no tributasen en el IRPF". Así, ha insistido: "Lo lógico es que quien inicia una acción, da contraprestaciones y eso es lo que no ha sucedido".

Además, ha señalado que se debe abordar "la alta tasa de absentismo que tiene este país", y ha abogado por que las mutuas sean las que tramiten las bajas por enfermedad o accidente profesional. Las mutuas, ha asegurado, "son capaces de dar una clara solución a esta situación", que "al final nos cuesta dinero a todos los españoles". "Esto es lo que podría estar encima de la mesa y eso es lo que tenemos que poner encima de la mesa también como contraprestación", ha remarcado.

EL DIÁLOGO ES "BASTANTE MÁS FÁCIL" EN LA COMUNITAT

Sobre si tiene la sensación de que el diálogo social es más fácil en la Comunitat Valenciana que a nivel estatal, ha asegurado que "bastante más fácil".

"Hablamos de los partidos, las instituciones y somos personas. Yo creo que la relación entre las personas es fundamental, aquí hay una muy buena relación con los sindicatos y luego en la mesa, igualmente, tenemos las posturas que tenemos, pero al final el diálogo social precisamente dice que tú no puedes arrasar con tus propuestas sino tienes que ceder, y eso es negociar, tienes que ceder en propuestas siempre que sean lógicas", ha sostenido Salvador Navarro.

En este sentido, considera que la Comunitat Valenciana "ha sido un y sigue siendo con esta administración un modelo de diálogo social". "Fuimos un ejemplo en la pandemia, acordamos muchas cosas antes que en clave nacional, de hecho sirvió para llevar propuestas en clave nacional, y en ese sentido yo creo que sí, efectivamente seguimos siendo un modelo y lo fundamental son solo las personas", ha añadido.

En cambio, sobre cómo ve el diálogo social en el ámbito estatal, ha lamentado que "todos los días hay noticias de conflictos". "Yo creo que podría ser más fácil", ha afirmado.