San Miguel On Air despide su ciclo en València con The Baboon Show, Estrella Fugaz o Burguitos

Cartel de la programación de diciembre - SAN MIGUEL ON AIR

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

San Miguel On Air, tras dos meses de actividad en los que la música en directo ha vuelto a ser protagonista en las salas de València, encara la recta final del ciclo con la programación de diciembre.

Hasta el día 21, la ciudad acogerá una última tanda de conciertos "que continúa apostando por la diversidad, la cercanía y el descubrimiento de nuevas propuestas musicales", según ha informado la organización en un comunicado.

Con esta edición, la plataforma musical de Cervezas San Miguel ha reafirmado su "compromiso" con las salas y con todos aquellos cerveceros inquietos que disfrutan viviendo la música desde la autenticidad.

La programación se extiende por espacios como Rock City, 16 Toneladas, Radio City, Electropura, Loco Club, The Hops, George Best Club y El Volander, que han vuelto a convertirse en puntos clave de la vida cultural valenciana.

El mes arranca el 3 de diciembre con una doble cita: por un lado, The Baboon Show + Deaf Devils en Rock City, y por otro, Bob Wayne & Munly J Munly en 16 Toneladas, dos propuestas que representan la energía y eclecticismo del ciclo.

El 5 de diciembre, Perrícolas + Ramito Records llenarán Radio City, mientras que el 11 de diciembre, Poesía Sintética llevará su directo a George Best Club (entradas en taquilla).

La programación continuará con Estrella Fugaz el 13 de diciembre en Electropura, y con una de las citas destacadas del mes: Tuk Smith & The Restless Hearts, que harán parada en Loco Club el 17 de diciembre. El ciclo se acerca al final con Burguitos en The Hops el 20 de diciembre, y se despedirá el 21 de diciembre en El Volander con el directo de Farren El Guiri, punto final de esta edición de San Miguel On Air en Valencia.

Las entradas están disponibles desde cinco euros y toda la información actualizada puede consultarse en la web del ciclo.