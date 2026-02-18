Sandra Valero rinde homenaje a su madre con una canción "profundamente personal" contra el cáncer

La cantante Sandra Valero - VICTOR RODRIGO - WIMIK

VALÈNCIA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La cantante valenciana Sandra Valero lanza su nuevo single y videoclip 'Mis ganas de vivir', una canción "profundamente personal contra el cáncer" en la que rinde homenaje a su madre, recientemente fallecida a causa de esta enfermedad.

Junto a este lanzamiento, la artista ha anunciado su "retirada indefinida" de la música para "centrarse en su recuperación personal" tras la pérdida de su madre.

El proyecto fue grabado hace unos meses junto a su madre, que luchaba contra el cáncer y que falleció el pasado 25 de enero. La publicación de esta canción supone "un homenaje lleno de amor, valentía y luz, pero también una despedida temporal de los escenarios", explica en un comunicado la oficina de la artista.

'Mis ganas de vivir' "nace desde la experiencia real y cercana del dolor, pero transforma ese sentimiento en esperanza". La canción, prosiguen, "quiere convertirse en un himno para todas las personas y familias que atraviesan esta enfermedad, especialmente para los niños y niñas que luchan contra el cáncer con una fortaleza admirable".

CITA MUSICAL ANUAL

Este estreno busca recaudar fondos contra el cáncer y también poner en marcha una cita musical anual que permita seguir obteniendo ayudas y que se pretende que se celebre en Benidorm junto a otros cantantes.

Sandra Valero, subcampeona de Eurovisión Junior 2023, ha decidido apartarse de manera indefinida de la música para cuidarse y afrontar este proceso personal "con la serenidad y el tiempo que necesita".