SATSE, CCOO, UGT, Intersindical Salut, CSIF y SIMAP valoran la paralización del decreto de Atención Primaria

CESM muestra su "profunda decepción" por la congelación: "Los médicos de familia y pediatras nos merecíamos la aprobación"

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

SATSE, CCOO, UGT, Intersindical Salut y SIMAP han aplaudido, en un comunicado conjunto, que la Conselleria de Sanidad haya paralizado el Decreto de Atención Primaria y han solicitado su "retirada definitiva", mientras que CSIF ha recordado que ya solicitó por escrito el pasado día 3 la suspensión del decreto. Por contra, CESM muestra su "profunda decepción" por la congelación.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, confirmó ayer que el decreto de Atención Primaria se retomará cuando la prioridad en el ámbito sanitario no sea atender las consecuencias de la dana de pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia: "En el momento en el que otras prioridades se cumplan, lo pondremos en marcha de nuevo".

Al respecto, en un comunicado conjunto, SATSE, CCOO, UGT, Intersindical Salut y SIMAP han insistido en reclamar su retirada definitiva al considerar que con la redacción actual "no aporta soluciones efectivas a los problemas reales de nuestro sistema de salud y vuelve a un modelo caducado". Por ello, han reclamado una negociación de medidas que "de verdad mejoren este nivel asistencial y las condiciones de trabajo de su personal".

En ese sentido, han criticado que por el momento, Sanidad "no ha admitido ninguna de las cuestiones fundamentales" que han presentado en las reuniones mantenidas sobre el decreto, que está en fase de alegaciones. Por ello, han reprochado que la negociación "no es real cuando la Administración actúa de forma unilateral".

Asimismo, han señalado que el decreto propuesto pretende "redistribuir las cargas de trabajo sin aumentar las plantillas, lo que supone una reducción del tiempo asignado a cada consulta o tarea". Además, establece una estructura organizativa "muy jerárquica y poco democrática" con la creación de 36 Jefaturas de Servicio, como figura de autoridad y control, dentro del departamento de salud y de la ASI (Asociación Sanitaria Interdepartamental).

Estas nuevas jefaturas son el "único incremento de gasto previsto en el Decreto, dejando a disponibilidad presupuestaria la reconversión de las coordinaciones a jefatura de sección y las de enfermera especialista", han refutado.

Además, han criticado que esta norma se ha realizado "sin un análisis estratégico adecuado de la Atención Primaria actual, tampoco se han considerado las opiniones de los profesionales que conocen sus deficiencias y necesidades, y además, está de espaldas al Plan de Acción de Atención primaria y comunitaria aprobado por el Consejo Interterritorial y el Plan de Mejora de la Atención Primaria en la Comunidad Valenciana".

"El Decreto no aborda ninguno de los problemas reales que tiene la Atención Primaria, no habla de fortalecer plantillas, no habla de ratios, no establece ninguna solución a la gestión de las agendas y el control de las demoras y deja en manos de la inteligencia artificial multitud de procesos", han apostillado.

Por su parte, CSIF La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha señalado que la paralización del decreto se produce "tras la presentación del escrito a la Conselleria de Sanidad". Asimismo, han insistido en que no están de acuerdo con "el fondo" del documento porque "no ofrece una solución efectiva" a los problemas de la Atención Primaria ya que ha recalcado que "solo con un aumento de personal se podrá garantizar un servicio adecuado y un mejor acceso para los ciudadanos".

Además, desde CSIF exigimos la desburocratización de los procesos administrativos. Para ello, solicitamos la creación de la figura del técnico documentalista que facilite la gestión de los trámites administrativos Otro de los puntos importantes es la disposición adicional para la figura de la enfermería escolar, cuyo desarrollo y adaptación es una necesidad urgente en los centros educativos.

Por contra, CESM ha mostrado "su profunda decepción" ante la congelación del decreto. En ese snetido, han señalado que no "entienden" los motivos de su paralización "ya que la última mesa de negociación se mantuvo el 25 de noviembre, prácticamente casi un mes después de la dada".

"Nos parece correcto que se quiera priorizar la atención de la misma, como no podía ser de otra manera, pero le recordamos a la conselleria que nosotros los médicos de familia y pediatras de atención primaria, una vez más, estamos en primera línea y nos merecíamos la aprobación del mismo", han señalado.

Asimismo, han recordado que en su disposición adicional séptima contempla que "la creación de las plazas previstas en el presente decreto, se llevará a cabo de forma progresiva mediante un proceso de reconversión de los puestos ya existentes y con las disponibilidades presupuestarias que, en cada ejercicio, se destina a tal efecto".

Por lo cual, el sindicato médico ha recalcado que "no estamos hablando de una consignación presupuestaria con efecto inmediato".

CESM ha defendido que el decreto es "una herramienta válida" para "dignificar la labor de médicos de familia y pediatras, a la vez que establece líneas futuras de actuación que podían mejorar la maltrecha y harta atención primaria". Con todo, echan de menos que el documento "no recoja, aunque deje abierta la posibilidad", alguna de sus reivindicaciones como el topaje de agendas, la apertura de los PAC/PAS las 24 horas del día, así como la regulación de la figura del tutor docente.