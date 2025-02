La sector cerámico se "estabiliza" en 2024 con una facturación de 4.819 millones y un repunte del 1,3% en su producción

VALÈNCIA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sector cerámico ha vivido un "año de estabilización" en 2024 y ha "dejado de caer" al ritmo que lo estaba haciendo en los anteriores ejercicios, ya que ha registrado una facturación total de 4.819 millones de euros, un 0,9% por debajo de 2023, pero un aumento del 1,3% en su producción, que asciende a 399 millones de metros cuadrados.

Así lo ha explicado el secretario general de la Asociación Española de Fabricanttes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer), Alberto Echavarría, en rueda de prensa durante el primer día de Cevisama, donde ha presentado los principales resultado de 2024, con datos provisionales.

Echavarría ha hecho hincapié en la negativa situación que ha arrastrado el sector en los últimos dos o tres años, en los que más de la tercera parte de la producción y más de 2.000 empleos se han perdido.

Frente a la caída registrada en 2023, cuando la facturación cayó un 14,3%, este año la bajada ha sido de un 0,9% en la facturación, acompañada de una "ligera recuperación" de la producción con un aumento del 1,3% y de un incremento del 5,7% en el empleo, hasta los 15.790 trabajadores.

Sobre el mejor comportamiento de la producción frente a la caída de la facturación, "no necesariamente" denota que se vende a menos precio que antes, ha puntualizado el secretario general de Ascer, ya que "el comportamiento de los mercados es irregular", con precios más elevados en Europa o EEUU. "Lo que puede pasar es que se esté vendiendo más en determinados mercados, pero en los mercados estratégicos no se está bajando el precio", ha indicado.

De hecho, ha destacado que es "un mensaje muy positivo" que se han mantenido los precios altos "a pesar se que se ha ido regularizando el precio de la energía". "Nos hemos posicionado mucho más alto en cuanto a precios en la competencia internacional", ha comentado.

Asimismo, Echavarría ha apuntado que el crecimiento de la producción implica que los ERTE en vigor en la industria no se están aplicando.

CRECE EL PESO DEL MERCADO NACIONAL

El responsable de Ascer ha destacado el mejor comportamiento del mercado doméstico en comparación con el internacional: las exportaciones han bajado un 2,4% hasta los 3.479 millones de euros y las ventas domésticas han subido un 3,1%, con 1.340 millones de euros.

Normalmente, ha explicado Echavarría, una cuarta parte de las ventas se corresponden al mercaod nacional y el resto al internacional, pero este año el mercado español ha tenido más peso, de un 28% del total. La falta de vivienda y las iniciativas de reforma en España están "empujando ligeramente hacia arriba" al sector.

En el mercado internacional, "las cifras no son positivas", porque el principal destino de las exportaciones del sector, Europa (un 51,1% del total), está "enfrentando un periodo de recesión o estancamiento donde es muy complicado crecer".

Así, las exportaciones a Francia han bajado un 11,5%, con 402,7 millones de euros; las de Reino Unido han caído un 7,9% (191,8 millones); las operaciones con Italia han disminuido un 14,9% (157 millones) y las de Alemania han retrocedido un 9,9%.

"MUY VIGILANTES" CON LOS ARANCELES DE EEUU

Las exportaciones al mercado norteamericano, que supone el segundo más importante con un peso del 16,2%, sí han aumentado. Estados Unidos supone el grueso de este apartado, con una subida del 3,1% de las exportaciones, hasta los 470 millones de euros.

A este respecto, el representante de Ascer ha subrayado que la patronal azulejera permanece "muy vigilante a lo que pueda pasar o no con la amdinistración de Trump". "Nos preocupa y mucho", ha reconocido, si bien ha puntualizado que la situación dependerá de qué aranceles se imponen y para qué mercados, porque por ejemplo un arancel del 100% para los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) puede beneficiar al sector español. Aunque se impongan aranceles, si la competencia está sujeta a mayores tasas, el daño sería menor, ha explicado.

"Nosotros estaremos de acuerdo a que se apliquen aranceles a quienes no cumplen con las condiciones que cumple la industria americana, y ahí nosotros tenemos las de ganar. Si es proteger a la industria por precio, saldremos perdiendo todos menos los que venden muy barato", ha apuntado.

Sobre las investigaciones contra el 'dumping' y los subsidios, ha señalado que no hay muchas novedades respecto a la investigación de Estados Unidos y la previsión es que haya una resolución definitiva en julio. "La industria americana está haciendo contactos de alto nivel tanto en el Congreso como en el Senado para potenciar la defensa de la industria americana y que se pidan aclaraciones para que informe por qué los aranceles tan tibios en la publicación de aranceles provisionales", ha dicho.

Asimismo, ha señalado que Ascer está estudiando todas las acciones y estrategias posibles para protegerse de las importaciones de la India- "La Unión Europea tiene un montón de herramientas, la mayoría son poco útiles, pero las estamos explorando todas", ha asegurado.

PREVISIONES PARA 2025

Respecto a las previsiones para 2025, Ascer cree que se ha "amortigado el golpe que veníamos sufriendo en 2022 y 2023" y que se cuenta con "mimbres relativamente decentes para continuar amortiguando y mejorar las cifras de exportaciones", pero ha señalado que el sector está muy ligado al contexto geopolítico donde las "cosas siguen tensas".

En cuanto a la descarbonización del sector, ha afirmado que no ha habido "avances significativos" aunque se ha puesto en marcha el primer horno eléctrico en una empresa y hay interés por replicar la experiencia en el sector. El hidrógeno, ha aclarado, no es aún una opción viable para el sector, y el cambio de gas a electricidad no se acelerará "a menos que la electricidad sea muchísimo más barata".

POTENCIAR LOS CERTIFICADOS DE ORIGEN

A preguntas de los medios sobre qué reivindicaciones traslada el sector a las administraciones, ha pedido "potenciar los certificados de origen" como hacen países como Estados Unidos. "Los consumidores europeos no pueden saber de donde proceden los productor que consumen" porque "a veces es muy difícil de infentificar" y "debería ser obligatorio", ha defendido.

En línea con esto, Echavarría ha destacado el "éxito" de la campaña 'El ingrediente secreto' para promocionar la fabricación española, bajo la premisa de que, aunque se repliquen diseños y formatos, "los valores no se pueden copiar" y que el respeto a las personas, al medio ambiente y a las ideas es el "ingrediente secreto" de la industria nacional.