El sector turístico pide más ayudas y cifra en más de 2.300 millones las pérdidas en Castellón en 2020

CASTELLÓ, 20 Ene. (EUROPA PRESS) - -

Representantes del sector turístico de Castellón se han concentrado este miércoles en la plaza María Agustina de la capital de La Plana para reclamar más ayudas de las administraciones. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (ASHOTUR) cifra en más de 2.300 millones de euros las pérdidas de facturación en la provincia durante 2020 como consecuencia de la Covid-19.

El vicepresidente ASHOTUR, Luis Martí, ha explicado que la concentración se convocó la semana pasada cuando todavía no se conocía el cierre total de la hostelería anunciado este martes por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, "para hacer ver tanto al Gobierno de la nación como al Gobierno de la Comunitat Valenciana la insuficiencia de los planes que han presentado".

"Es de agradecer que nos ayuden, y el plan de ayuda va a sumar, pero no se corresponde con la magnitud del problema", ha apuntado Martí.

Según ha indicado, el sector turístico en la Comunitat Valenciana respresenta el 15 por ciento del PIB del empleo y del total de los impuestos que se pagan, y las pérdidas aproximadas de facturación que ha tenido el sector turístico en Castellón en 2020 son de más de 2.300 millones de euros y, "en cambio, del plan de ayudas de la Comunitat Valenciana de 340 millones de euros, le correspondería a Castellón en torno a 60 millones de euros".

"Eso lo consideramos manifiestamente insuficiente y no puede paliar el problema que estamos teniendo", ha dicho. Al respecto, Martí ha explicado que todos lo subsectores se han visto dañados por igual, tanto el alojamiento en general como la hostelería, y tanto el producto de ciudad como el de interior y el de la playa, "cada uno en su medida".

EL VERANO PUEDE "PELIGRAR"

Ha reconocido que a la costa le afecta menos el cierre total de la hostelería porque la mayoría de los establecimientos están cerrados ahora, pero ha advertido que si el tema de la vacunación no se acelera, "peligrará" el verano.

Por otro lado, el vicepresidente de ASHOTUR ha señalado que las nuevas restricciohes tiene un impacto directo "obvio" y otro que les preocupa más, "y es que otra vez se vuelve a estigmatizar al sector del turismo, a la hostelería, como principal causante de los contagios". Al respecto se ha preguntado que si se está tan mal, "por qué se cierra solo la hostelería".

"No hay una evidencia científica de que la hostelería sea la que cause la mayoría de los contagios, de hecho en países como Alemania que tienen la hostelería cerrada desde octubre no paran de subir los contagios y dentro de España hay comunidades que están adoptando distintas medidas con distinta suerte", ha apuntado Martí.

"Por tanto, -ha añadido- "no hay evidencia científica de que con el cierre de la hostelería vaya a conseguirse doblegar la curva, y esa falta de motivación científica es la que enerva más al sector".