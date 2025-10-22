Seis empresas aspiran a la concesión del antiguo Peret como heladería en la Explanada de Alicante

Seis empresas aspiran a la concesión del antiguo Peret como heladería en la Explanada - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Alicante ha dado cuenta de las seis proposiciones admitidas al concurso público para la concesión demanial del emblemático quiosco que ocupaba el antiguo Peret en la Explanada de España para su explotación como heladería-cafetería.

El órgano municipal ha aplazado la clasificación de las propuestas a pesar de darse a conocer su oferta económica hasta comprobar con la documentación aportada por las mercantiles el cumplimiento de los requisitos exigidos, entre los que se encuentra mantener la actividad anterior y la elaboración propia de los productos.

El consistorio ha detallado, en un comunicado, que han sido siete las proposiciones presentadas, aunque una ha sido excluida por no cumplir con las bases de la convocatoria, por lo que han quedado seis candidatas a adjudicarse este contrato.

Se trata de Café Ole & Friends SL, con una oferta de 1.839.985,14 euros; la unión temporal de empresas (UTE) formada por las mercantiles Sensai Restauración SL y Mundaka Helados SL, con 3.213.123,30 euros; la UTE Nicolás Romero Vargas, con 2.003.333; Ondiba SL, con 1.293.565; Lunetoile Ocio 9 SL, con 2.720.947,72, y Hotel Boutique Isla de Tabarca SL, que ha presentado la mayor oferta económica con un canon de 4.023.523,38 euros. La mercantil excluida ha sido Valor Retail SL.

El concurso salió a licitación a mediados del pasado mes de septiembre ofreciendo una concesión demanial por un plazo de siete años, con la posibilidad de ampliarlo con dos prórrogas de tres años cada una y un canon de partida de 1.263.828,18 euros, con un incremento interanual del dos por ciento.

La concejala de Ocupación de la Vía Pública, Cristina Cutanda, dio cuenta de la licitación del quiosco tras la junta de gobierno del pasado 16 de septiembre, en la que puso de manifiesto que "Alicante está cerca de recuperar una heladería icónica de la ciudad, situada en un espacio emblemático". "Forma parte de nuestra historia colectiva y personal", resaltó.

Además, la edil puso de relieve que el procedimiento incluye como requisito obligatorio "que la concesionaria trabaje con productos artesanos, concretamente helados y granizados, para continuar con la actividad tradicional desarrollada allí desde hace varias décadas".

La elaboración propia de estos productos artesanos supone un 10% de los criterios cuantificables y el 90% restante es el canon ofertado. Los técnicos municipales deberán comprobar ahora estas cuestiones para establecer la clasificación de las proposiciones presentadas.

CARACTERÍSTICAS

La instalación del quiosco ocupa una superficie de 39 metros cuadrados, con las correspondientes instalaciones de fontanería de agua y saneamiento, así como las instalaciones básicas de electricidad e iluminación. Está construido con estructura metálica y se abre en grandes ventanales separados por postes de acero inoxidable. Cuenta con toldos eléctricos de color 'beige' en tres de sus cuatro fachadas.

La actividad es la de cafetería-heladería sin cocina, con permiso para elaborar alimentos bien con plancha, tostador y horno, siempre que no se generen humos. El adjudicatario deberá realizar todos los trabajos y obras necesarios para restaurar y reparar el quiosco y sus instalaciones tanto por el exterior como por el interior.

El espacio de terraza externo al suelo objeto de la concesión queda excluido del objeto de este contrato y podrá ser objeto de uso especial mediante autorización demanial, que se tramitará mediante un procedimiento administrativo aparte, sujeto a los condicionantes de la ordenanza que rija los veladores en la ciudad. Esta superficie destinada a veladores tiene unas dimensiones máximas aproximadas de 180 metros cuadrados, coincidiendo con la superficie de sombra del entoldado.