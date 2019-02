El servicio nocturno de Metrovalencia incrementará un 50% la oferta desde este viernes hasta las 3 de la madrugada

Publicado 21/02/2019 14:01:16 CET

VALÈNCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El servicio nocturno de Metrovalencia incrementará a partir de este viernes un 50% su número de trenes y tranvías, que circularán hasta cerca de las 3:00 de la madrugada de los viernes, sábados y vísperas de festivos.

Salvador, en la presentación de la mejora de este servicio, junto a alcaldes de las localidades beneficiadas, ha destacado al respecto que el metro nocturno "ha venido para quedarse" gracias a la primera subvención concedida por el Gobierno de España a la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV).

No obstante, ha lamentado que al no aprobarse los Presupuestos Generales del Estado se han perdido otros 38 millones que iban a destinarse a la mejora de la red diurna de Metrovalencia y que ya no se pueden recuperar por "ningún otra fórmula".

Con todo, ha resaltado que el servicio nocturno, denominado 'A la Lluna de Metrovalencia' permite dotar a València y a su área metropolitana de "un servicio de transporte público nocturno capaz de funcionar como una alternativa eficaz, cómoda y segura frente al coche".

Salvador ha apuntado que prolongar el servicio toda la noche es "un sueño" al que no renuncia porque hay que ser "ambicioso" pero hay que ser "realistas". De este modo, ha resaltado que València tendrá un servicio como Madrid, Bruselas o París a quien "no hay nada que envidiar y queremos ser como Londres o Nueva York". "Hemos dado los primeros pasos no renunciamos a nada pero necesitamos recursos", ha apuntado.

Esta mejora de las frecuencias ha sido posible gracias a la contratación de 56 nuevos trabajadores, de los que ya se han incorporado 44 y los otros 12 lo harán en las próximas semanas.

Salvador ha resaltado que, a pesar de las huelgas, se han registrado más de 60.000 viajeros en las 21 noches en que ha funcionado, al contar también el servicio especial ininterrumpido que se ofreció por primera vez en Nochevieja". Así, ha comentado que se podrá adaptar en fechas especiales como las Fallas o la Noche de san Juan.

Por su parte, el concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de València, Giuseppe Grezzi, ha resaltado que este incremento de la oferta supondrá "una gran mejora" para la ciudad al reducir el tránsito motorizado por las noches.

MEJORAS PREVISTAS

De esta manera, a partir del viernes la circulación de trenes y tranvías pasará de 65 a 98, lo que equivale a un porcentaje de mejora de un 50,7%.

Este incremento permitirá circularán trenes con una frecuencia de paso entre 10 y 20 minutos por el centro de la ciudad, a partir del último servicio habitual antes de medianoche, en aquellos tramos en dirección a Aeroport, Torrent, Torrent Avinguda, Empalme y Marítim-Serrería, cuando hasta ahora era de 20 y 30 minutos.

En dirección a Alboraya la frecuencia de paso oscilará entre 15 y 30 minutos. Cada 40 minutos, los trenes circularán en dirección a las estaciones de Seminari y Paterna. Cuando hasta ahora en estas tres direcciones la frecuencia era de 60 minutos.

Además, cada 80 minutos habrá trenes en dirección a Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol y Riba-roja de Túria, que antes solo disponían de una única circulación, a la finalización del servicio, y ahora cuentan con tres.

Los últimos pasos por el centro de la ciudad de València, en la estación de Àngel Guimerà, hacia los diferentes destinos tendrán lugar, como hasta ahora, entre las 2.30 y las 3.00 horas.

En las líneas tranviarias, los tranvías circularán con intervalos de paso de 40 minutos en todas las Líneas, mientras que en los tramos Primat Reig-Doctor Lluch y Marítim-Grau Canyamelar la frecuencia será de 20 minutos. Antes las frecuencias en estas líneas era de 60 minutos.

En Línea 4 se circulará entre Doctor Lluch y Vicent Andrés Estellés, excepto el último tranvía en servicio que llegará hasta Mas del Rosari. Los últimos pasos por la parada de Benimaclet hacia los diferentes destinos tendrán lugar en torno a las 2.30 horas.