El SESCV realiza 20 atenciones, la mayoría por traumatismos y tres por problemas oftalmológicos leves en el eclipse

Personas contemplando el eclipse en la playa de la Malva-rosa - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV) realizó un total de 20 atenciones por problemas de oftalmología leves (tres), traumatismos/contusiones (once), lipotimias (cinco) y ansiedad (uno) durante la jornada del eclipse total de sol de este miércoles.

Del total de las asistencias, se realizaron 12 traslados a diferentes hospitales y centros de salud, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Los recursos móviles adicionales disponibles durante el dispositivo especial del eclipse solar fueron dos Unidades de Soporte y Coordinación (USC), nueve unidades de Soporte Vital Básico (SVB); dos unidades de Soporte Vital Avanzado (SVA) y nueve ambulancias de transporte sanitario (TNA), ubicadas en las zonas de apoyo a los dispositivos de atención primaria.