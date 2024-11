El síndic del PP en Les Corts avanza que Mazón remodelará "pronto" su gobierno: "Hay que pensar en otro tipo de Consell"

VALÈNCIA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El síndic del PP en Les Corts Valencianes, Juanfran Pérez Llorca, ha afirmado que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, tiene intención de remodelar "pronto" su gobierno: "Me ha comunicado que se dan nuevas circunstancias, aparecen nuevos retos y hay que pensar en otro tipo de Consell", ha manifestado.

Así lo ha avanzado Pérez Llorca en una entrevista concedida al programa 'Les notícies del matí' de À Punt, y recogida por Europa Press, en la que ha indicado que desconoce las personas que estarían afectadas con esta remodelación: "Realmente no lo sé. Esa potestad corresponde al presidente", ha dicho.

Y ha insistido: "En los próximos días, Mazón tiene intención de hacer una remodelación de su gobierno pero no sé si va a cambiar a personas de puestos, si nombrará a nuevos... Pero sí creo que habrá remodelación pronto del Consell".

El síndic, preguntado por si Mazón cuenta con el respaldo del partido en Madrid y por si éste podría dimitir, ha dicho: "Nunca me han mostrado desde Madrid interés en que Mazón se fuese. Me han dado su apoyo, me han preguntado qué podían aportar y siempre ha sido una conversación cordial".

"No me planteo --ha añadido-- ninguna otra posibilidad que la de que Mazón siga siendo presidente de la Generalitat. Tiene que liderar este cambio y salir adelante con la reconstrucción y nuevas medidas que mejoren la seguridad de todos los ciudadanos", ha manifestado.

En esta línea, interpelado por el hecho de que Mazón estuviera el día de la catástrofe comiendo durante tres horas con una periodista y se incorporase tarde al Cecopi, el síndic ha respondido: "Cuando se organiza un gobierno y se reparten competencias, quedan muy establecidas en todos los ámbitos. El presidente no es miembro del Cecopi y no tiene por qué estar. Se trasladó cuando se le comunicaron determinadas cuestiones. Pero en Cecopi hay personal técnico cualificado. Porque él no esté no significa que no se tomen decisiones", ha añadido.

"DAR LA CARA"

Sobre la comparecencia de Mazón en Les Corts prevista para el jueves, el síndic ha indicado que "en democracia hay que dar la cara. Estamos en una situación muy especial por una catástrofe natural de dimensiones inimaginables y honra que el 'president' dé la cara y explique todo lo que ha pasado".

"Hemos escuchado y visto muchas cosas, muchos bulos y mucha mentira. Y esto genera confusión y malestar y es muy importante que el presidente dé explicaciones en Les Corts y explique los hechos como se empezaron a producir el martes hasta ahora. Y también que hable de futuro. La vida continúa y estas cosas nos tienen que hacer más fuertes", ha señalado.

Preguntado por los errores en la gestión de la catástrofe, el síndic ha manifestado que los fenómenos meteorológicos han cambiado y se dan hechos nuevos. "En cambio, el sistema y funcionamiento de las administraciones no han cambiado mucho. Ahí hay un error y hay que trabajar para mejorar los sistemas de alertas y estar mejor preparados ante estas circunstancias", ha añadido. "También hay que mejorar mucho la coordinación entre Administraciones. Ha faltado coordinación, es evidente", ha manifestado.

Preguntado en este punto por si es asumible que una consellera de Justicia desconociera el sistema de alertas, ha dicho: "No soy especialista pero en un Cecopi hay muchos representantes, técnicos y funcionarios, que dominan estas circunstancias. A veces es difícil que un político conozca todas las cuestiones técnicas que hay. Creo que las cosas no han funcionado como toca pero para mí es muy difícil señalar a una persona u otra porque no tengo conocimientos para poder determinarlo", ha apostillado.

Así mismo, considera que el sistema de control de caudales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) "no ha funcionado muy bien tampoco". "No hubo información de lo que pasaba en el barranco del Poyo. La información llegó tarde y se remitía por un mail... También tendría que dar explicaciones la ministra que lleva las confederaciones", ha sugerido.

LA MANIFESTACIÓN

Pérez Llorca, interpelado por la manifestación de este sábado en València con protestas hacia Mazón, ha dicho: "Veo una manifestación de una parte importante de valencianos molestos con la situación dada, que es una manifestación de dolor, de crítica y creo que respetable y compartida; y veo otra parte de la manifestación que solo busca tener una oportunidad política para los convocantes. Esto es inhumano", ha señalado.

Interpelado por si considera si Pedro Sánchez ha utilizado esto como una oportunidad política, ha respondido: "En estos momentos es fundamental que el Gobierno de España y la Generalitat vayan de la mano porque hay mucho que hacer y trabajar para que esto no vuelva a pasar", opina.