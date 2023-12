Sindicatura de Comptes advierte del "uso masivo" de los expedientes de enriquecimiento injusto en la Generalitat en 2022

Cucarella apunta que la reducción de ingresos se debe a la ausencia de fondos extraordinarios como los que hubo en 2020 y 2021 por la covid



VALÈNCIA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El síndic major de la Sindicatura de Comptes, Vicent Cucarella, ha advertido del "uso masivo" de los expedientes de enriquecimiento injusto por parte de la Generalitat en 2022, cuando se utilizaron en 611 ocasiones por valor de 1.357 millones de euros.

La Sindicatura de Comptes ha entregado hoy a las Corts el Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración, última del conjunto de fiscalizaciones de la Cuenta General de la Generalitat Valenciana correspondiente al ejercicio 2022. La presidenta de Les Corts, Llanos Massó, ha recibido en el Palau de Benicarló el Informe de manos del síndic major, Vicent Cucarella.

Posteriormente, el síndic major se ha dirigido al Palau de la Generalitat, donde ha compartido los resultados de la fiscalización con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha estado acompañado por la consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino.

En general, la Sindicatura ha señalado que las cuentas de la Generalitat cumplen los principios contables y la normativa aplicable, con algunas excepciones y deficiencias que aparecen detalladas en los diferentes informes individuales. Respecto a la auditoría financiera de la Cuenta de la Administración de la Generalitat, la Sindicatura ha emitido una opinión favorable con algunas excepciones.

En cuanto al inmovilizado no financiero, en 2022 se ha producido un cambio sustancial en el criterio del inmovilizado material, ajustando la valoración de determinados bienes al valor de tasación a 31 de diciembre. Sin embargo, los principales epígrafes de inmovilizado no financiero todavía no se encuentran recogidos en un inventario completo y actualizado al cierre del ejercicio.

Además, a 31 de diciembre de 2022 había 40 liquidaciones anuales pendientes de aprobación de las cinco concesiones sanitarias, cuyos importes estimados (411,1 millones de euros en julio de 2023) pueden sufrir modificaciones, por lo que se desconocen sus importes definitivos.

Al cierre del ejercicio 2022 se mantiene la existencia de un gran número de procedimientos judiciales en curso de los que podrían derivarse responsabilidades a cargo de la Generalitat, cuya estimación no ha sido posible efectuar.

Los acreedores por operaciones meritadas y vencidas (cuenta 413) suponen una cuantía de 1.516,2 millones de euros, un 57,9% más que en el ejercicio anterior.

FONDOS EUROPEOS Y PLANES

En relación con el Plan Resistir Plus, si se hubiese registrado el gasto en la cuenta a fecha de cierre de 2021, el resultado en la cuenta de 2022 habría sido mayor en 198,0 millones de euros. Mientras, sobre los cobros pendientes de aplicación por el Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), se percibieron 511,4 millones de euros.

Sin embargo, están pendientes de aplicación para el ejercicio 2023 y deberían haberse contabilizado íntegramente como derechos liquidados en el presupuesto de ingresos, lo que hace que los derechos reconocidos y liquidados del ejercicio 2022 se encuentren infravalorados en 511,4 millones de euros.

El presupuesto inicial de gastos resulta insuficiente para atender a todos los gastos ineludibles y previsibles. Además, faltan medidas correctoras del recurso excepcional a los expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto.

La Generalitat ha de incluir en sus presupuestos de transferencias a recibir del Estado únicamente las previsiones de ingresos que de forma razonable se espera obtener.

46.815,5 MILLONES DE PATRIMONIO NETO NEGATIVO

En cuanto a la situación patrimonial de la Generalitat Valenciana, el Informe indica, como en ejercicios anteriores, que las cuentas anuales del ejercicio 2022 muestran un grave desequilibrio. El patrimonio neto es negativo, por 46.815,5 millones de euros, como consecuencia de la acumulación de resultados negativos por la insuficiencia de recursos de la Comunitat Valenciana, que tienen que cubrirse por medio del recurso al endeudamiento. La deuda financiera del balance asciende a 57.698,9 millones de euros.

La liquidación del presupuesto muestra un resultado presupuestario ajustado negativo de 2.795,5 millones de euros, y una variación neta de activos y pasivos financieros o aumento del endeudamiento por 1.143,8 millones de euros. El remanente de tesorería no afectado tiene un saldo negativo de 4.998,6 millones de euros y el fondo de maniobra es negativo por 12.811,2 millones de euros. En cuanto a la evolución del resultado presupuestario, en 2022 ha aumentado el desequilibrio negativo, hasta alcanzar los 3.382,3 millones de euros.

En cuanto a la evolución de los ingresos, en 2022 se ha roto la evolución positiva de los derechos reconocidos de los capítulos 1 a 8 de 2017 a 2021 con un decremento del 7,4%, principalmente porque se reducen los ingresos extraordinarios para paliar los efectos del Covid-19.

En relación con el gasto, en 2022 el aumento porcentual ha llegado al 3,2%. Hay que decir que su evolución está creciendo desde 2017, destacando los aumentos del 7,3% en 2020 y del 9,3% en 2021 debidos a las medidas de lucha contra la pandemia.

CAMBIO CLIMÁTICO Y CIBERSEGURIDAD

Por otra parte, desde el informe correspondiente a la fiscalización del ejercicio de 2016, la Sindicatura ha señalado el riesgo para el sector público tanto del cambio climático como del cénit en la extracción de combustibles fósiles y su difícil sustitución por otras fuentes energéticas. En este sentido, en el informe de este año se alude directamente a la obligación del sector público de atenuar el avance del cambio climático según la Constitución española.

En distintos informes recientes de la Sindicatura se concluye que, a pesar de los logros obtenidos en la implantación de componentes tecnológicos de administración electrónica, la transformación digital de la Generalitat es todavía una asignatura pendiente.

Además, en este sentido, la Sindicatura indica en su informe que el Consell debe desarrollar los mecanismos necesarios para optimizar el funcionamiento de los órganos existentes en este ámbito, de forma que se garantice la existencia de una estructura con capacidad real para la toma de decisiones.

Al mismo tiempo, la Sindicatura destaca que la transformación digital ha de ir inseparablemente unida a la ciberseguridad y señala la necesidad de actualizar las normas de gestión de la seguridad de la información de la Generalitat para adaptarlas al Esquema Nacional de Seguridad, a buenas prácticas establecidas en las guías de seguridad del CCN y a las recomendaciones efectuadas en los informes de la Sindicatura de Comptes en materia de seguridad de la información.

Por último, el informe destaca el nuevo sistema de gestión económico-financiero de la Generalitat, NEFIS, que tiene como objetivo principal apoyar a la gestión económico-financiera de la Generalitat. Este sistema sustituirá a diez aplicaciones utilizadas en la actualidad para la gestión económica de la Generalitat, algunas de ellas obsoletas. Su módulo de elaboración del presupuesto ya ha estado operativo en 2023 y el 1 de enero de 2024 debe entrar en funcionamiento el módulo de ejecución presupuestaria.