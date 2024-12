Sindicatura detecta 17 incumplimientos en 2023 en Feria Valencia, cinco en área de personal y nueve en contratación

Constata que hay retribuciones de puestos de trabajo que sobrepasan el límite de la Ley de Presupuestos

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Sindicatura de Comptes ha realizado una auditoría de las cuentas anuales de la Societat Valenciana Fira València, SA (Fira València) del ejercicio 2023, en la que emite una denegación de opinión y además detecta 17 incumplimientos significativos de normativa, nueve en el área de contratación , cinco en personal, dos en transparencia y uno en seguridad de información.

Respecto a los incumplimientos, la Sindicatura señala que las retribuciones de seis puestos de trabajo sobrepasan los límites establecidos en el artículo 43 de la Ley 9/2022, de 30 de diciembre, de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023, respecto a los puestos de trabajo de categoría A1, complemento de destino 30 y complemento específico E50.

Además, las retribuciones del director general superan el límite previsto en el artículo 6 del Decreto 95/2016, del Consell, de regulación, limitación y transparencia del régimen del personal directivo del sector público instrumental.

Las indemnizaciones percibidas por los trabajadores en concepto de dietas y gastos de transporte superan los importes del Decreto 24/1997 sobre indemnizaciones por razón del servicio y gratificaciones por servicios extraordinarios, ha añadido el órgano auditor.

Asimismo, 106 trabajadores de los 118 en plantilla han percibido diversos complementos retributivos que no están recogidos en el convenio colectivo, y tampoco existe documentación que acredite el acuerdo entre empresa y trabajador para el cobro de dichos complementos. En el ejercicio 2023, estos complementos retributivos han ascendido a 361.057 euros.

En cuanto al nombramiento, en agosto de 2023, del director general (Jorge Fombellida) como personal de alta dirección, "no se ha formalizado el contrato requerido por el artículo 3.4 del Decreto 95/2016 de 29 de julio, del Consell, de regulación, limitación y transparencia del régimen del personal directivo del sector público instrumental de la Generalitat".

El informe indica que este nombramiento se ha realizado "sin un proceso de selección público que atienda adecuadamente a los principios rectores del acceso al empleo público" y sin ajustarse a los criterios de elección establecidos en el artículo 3 del Decreto 95/2016. Igualmente, añade que "Fira València no cuenta todavía con un auditor interno con las funciones y requisitos señalados en el artículo 9 del Decreto ley 1/2011".

CONTRATACIÓN

En materia de contratación, según el organismo auditor, durante 2023, Feria Valencia ha contratado determinados servicios que superan el umbral de contrato menor por un total de 11.019.994 euros y celebrado contratos de servicios menores por un total de 1.078.853 euros "sin tramitar los correspondientes expedientes de contratación ni los procedimientos establecidos en la LCSP, y en consecuencia no se ha garantizado el cumplimiento de los principios establecidos en el artículo 1 de la LCSP, especialmente los de publicidad y concurrencia, ni tampoco el de no fraccionamiento indebido del objeto de los contratos"

Por otra parte, la Sindicatura de Comptes, entre otras cuestiones, señala que "únicamente se han tramitado cuatro expedientes de contratación conforme a la LCSP, siendo el resto de los apuntes gastos sin expedientes de contratación".

La sindicatura expone que la institución ferial no ha cumplido con la obligación de suministrar a la Sindicatura de Comptes la información sobre la contratación y, a sus solicitudes, se ha respondido que "no disponen de dicha información y que su elaboración supondría un gran esfuerzo, pues dichos contratos se adjudicaron al margen de la LCSP, y en muchos casos no se formalizaron contratos".

Por otra parte, advierte que no se publican las relaciones trimestrales de contratos menores ni se informa de la composición de las mesas de contratación, no se programa la contratación pública para 2023 y no se da a conocer su plan de contratación anticipadamente.

La Sindicatura ha constatado que se han formalizado dos contratos de patrocinio por valor conjunto de 90.000 euros, sin que su preparación y adjudicación se haya tramitado conforme a lo establecido en el artículo 26.3 de la LCSP.

La Sindicatura considera que "los medios personales de Fira València son insuficientes, o no tienen la formación necesaria, para llevar a cabo una gestión de la actividad contractual con criterios de economía, eficiencia y eficacia, y de cumplimiento de la normativa de contratación pública".

TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Asimismo, advierte que Feria Valencia no ha publicado en su página web la información mínima requerida por los artículos 14 a 26 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, relativos entre otros aspectos a información institucional, organización y de planificación, altos cargos, de carácter presupuestario, financiero y contable, y sobre contratación.

Además, no consta que su director general se haya adherido al código de buen gobierno de la Generalitat y Feria Valencia no dispone de una política de seguridad de la información que "recoja con claridad las responsabilidades sobre la gestión, administración y seguridad de los sistemas de información".

DENEGACIÓN DE OPINIÓN

En esta auditoría, la Sindicatura emite una denegación de opinión "fundamentada en los efectos muy significativos de tres cuestiones". Una de ellas es el inmovilizado material, que asciende a 335.878.007 euros, el 98% del total activo, integrado en su práctica totalidad por los terrenos, construcciones e instalaciones del recinto ferial propiedad del Ayuntamiento de València que fueron transmitidos en 2021 a la Generalitat.

Para la Sindicatura, el hecho de que Feria Valencia no disponga de una valoración pericial independiente y actual de estos bienes representa una limitación al alcance de la auditoría.

En materia de gastos de personal (4.549.916 euros), la institución ferial ha solicitado, pero no ha obtenido, los informes favorables de las consellerias competentes previstos en la Ley de Presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2023. "La no emisión de estos informes implica, según dicha ley, que son desfavorables y, por tanto, que los acuerdos retributivos de Fira València son nulos de pleno derecho", advierte la sindicatura.

Finalmente, en subvenciones, donaciones y legados recibidos, la sociedad presenta un saldo de 12.899.283 euros, constituido en su mayor parte por las subvenciones que figuraban en el balance de cesión de FMIV. "Estas subvenciones se presentan sin considerar su efecto impositivo, criterio que consideramos no es correcto", señala la Sindicatura.