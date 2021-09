Los socios del Consell buscarán un acuerdo para presupuestos con una comisión que arrancará la semana que viene

"La parte técnica irá a remolque del acuerdo político", señala Oltra, que cree que si las cuentas se aprueban más tarde "no pasa nada"

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell ha acordado formar una comisión de cargos que buscará un acuerdo político para los Presupuestos de la Generalitat de 2022 y que se reunirá por primera vez a principios de la semana que viene, con el objetivo de que todos los consellers conozcan las líneas antes de votar el presupuesto.

Así lo ha explicado la vicepresidenta, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, donde ha explicado que el ejecutivo ha aprobado esta propuesta suya por unanimidad. El comienzo de la tramitación de los presupuestos ha estado marcado por la anulación de una reunión entre Oltra y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, este jueves, para tratar los presupuestos.

La portavoz se ha referido a esta cancelación, y ha indicado que decidió desconvocar el encuentro "a la vista de que no se había entendido". "Probablemente no expliqué bien la finalidad de la reunión y opté por desconvocarla. Quería trasladarle a Soler que no se podía ir otra vez a una negociación radial, sino global", ha indicado.

En este sentido, ha indicado que con la aprobación de esta comisión en el Pleno del Consell "se ha cumplido el objetivo de la reunión" con Soler, y ha indicado que su idea con el cancelado encuentro era adelantarle a Soler la propuesta. Además, ha negado que se haya producido un conflicto: "Aquí se convocan y desconvocan reuniones todos los días".

Oltra ha incidido en que las cuentas se aborden este año "de manera colectiva y colegiada" y que "cuando el presupuesto llegue a su aprobación, todos los miembros del Consell conozcan el contenido global y no solo su sección". "La parte administrativa y técnica irá a remolque y en función del acuerdo político. No es el plazo el que marca el acuerdo, es el acuerdo el que marca el plazo", ha agregado.

En este sentido, ha apuntado la posibilidad de que las cuentas no se presenten a Les Corts dentro del plazo establecido (el 31 de octubre). "Si coincide antes del 31 de octubre, estupendo. Pero si se presentan el 7 de noviembre y se tiene que aprobar el presupuesto del 29 de diciembre, tampoco pasa nada", ha manifestado.

"No podía pasar lo del año pasado", ha señalado, cuando, a su juicio, "los términos administrativos se impusieron a la política". Así, su objetivo para 2022 es que "todo el mundo sepa lo que vota el día que vota y que todo el mundo tenga la capacidad de codecidir sobre las líneas estratégicas".

PLURALIDAD

Preguntada sobre quién compondrá esta comisión, Oltra ha explicado que cada socio del Consell se encargará de nombrar a sus representantes. Esta comisión, además, será independiente de la que ya hay establecida para realizar seguimiento del acuerdo del Botànic.

La vicepresidenta ha precisado que no serán necesariamente los consellers quienes formen parte de esta comisión. "La comisión tiene la misión política de llegar a un acuerdo global integral sobre los presupuestos", ha incidido.

"Se ha planteado alterar las prioridades: No es lo administrativo lo que determina lo político, sino que es lo político lo que determina lo administrativo", ha agregado. "Es algo así como primero el 'qué', después el 'cómo', y luego ya el 'quién'", ha zanjado.