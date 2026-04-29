Sol Picó y Xavo Giménez encabezan las opciones de la Comunitat Valenciana en los Premios Max

El espectáculo 'Carrer 024' - JORDI VIDAL

VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coreógrafa Sol Picó y el dramaturgo y actor Xavo Giménez son los artistas de la Comunitat Valenciana que han obtenido más nominaciones en la 29º edición de los Premios Max de las Artes Escénicas.

Coincidiendo con el Día Internacional de la Danza, los Premios Max de las Artes Escénicas dan a conocer ese miércoles los finalistas de las 22 categorías a concurso.

Los galardones, organizados por la Sociedad General de Autores y Editores a través de Fundación SGAE y con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, tienen como propósito "estimular y premiar el talento de los profesionales del Teatro y la Danza españoles, además de la promoción de los espectáculos de la temporada".

La reunión del jurado tuvo lugar el pasado 23 de abril de forma telemática. De los 512 espectáculos inscritos en esta edición, 174 resultaron candidatos. De entre ellos, solo 34 montajes han llegado a la última fase, congregando un total de 77 finalistas.

Por lo que se refiere a la presencia de profesionales de la Comunitat Valenciana en el listado de finalistas de los galardones, la bailarina y coreógrafa alcoyana Sol Picó suma tres nominaciones por su espectáculo 'Carrer 024': Mejor espectáculo de danza, Mejor diseño de producción privada y Mejor elenco de danza.

Le sigue el autor, actor y director valenciano Xavo Giménez, que aspira a dos galardones por 'Yo soy 451', de La Teta Calva: Mejor adaptación o versión de obra teatral o coreográfica y Mejor actor.

Por otra parte, la compositora y actriz valenciana Raquel Molano Aylagas compite en el apartado de Mejor composición musical para espectáculo escénico, por la partitura para 'Fuenteovejuna' (Compañía Nacional de Teatro Clásico) que firma junto a los sevillanos Pablo Miguel Peña de Huelva y Darío del Moral Martínez. Otra creadora valenciana, Blanca Añón, figura como finalista en la categoría de Mejor diseño de espacio escénico por su trabajo en 'Orlando', detalla la organización en un comunicado.

En global, 'Fuenteovejuna', de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y 'Los nuestros', del Centro Dramático Nacional (CDN-Inaem) y Teatre Nacional de Catalunya, son los dos espectáculos que aspiran a más categorías en los XXIX Premios Max.

Los ganadores de los 29º Premios Max-Mérida se darán a conocer el 1 de junio en la gala que se celebrará en el Teatro Romano, también con la colaboración de la Consejería de Cultura, Turismo, jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura, el Consorcio Ciudad Monumental de Mérida, la dirección general de Artes Escénicas y Música del Ministerio de Cultura del Gobierno de España, Klemark Performing Arts & Music Management y el Grupo Eulen.

La ceremonia será retransmitida a través de La 2 de Televisión Española, el Canal Internacional de RTVE y vía streaming por RTVE Play. Listado de finalistas (PDF) Tras la primera fase de selección, designada por cinco jurados territoriales (dos por Madrid, uno por Cataluña y dos por Comunidades), un tribunal formado por los cincos presidentes de los jurados territoriales, cinco personalidades de las Artes Escénicas y un miembro del Comité Organizador ha sido el encargado de dirimir los finalistas de las 22 categorías que concursan en los 29º Premios Max - Mérida.

DESIGNACIÓN DIRECTA

A estas categorías se suman, además, los tres trofeos especiales de designación directa: el Premio Max de honor, que ha distinguido al productor, gestor cultural y empresario teatral Jesús Cimarro; el Premio Max aplauso del público, que se concederá al espectáculo que haya cosechado un mayor respaldo del público, sustentado en la masiva asistencia de espectadores y su permanencia en cartelera, y el Premio Max aficionado o de carácter social (modalidad aficionado en 2026), que engloba proyectos a favor de la integración y la proyección social y a compañías aficionadas con una sobresaliente contribución en el sector.

Como novedad, los Premios Max ampliaron a 22 las categorías a concurso, incorporando trofeos para el Mejor elenco de teatro y el Mejor elenco de danza, una manera de reconocer a todo el equipo interpretativo de una producción en su conjunto. Además, aquellos creadores o creadoras que participen en la categoría de Mejor autoría revelación podrán competir también por la Mejor autoría teatral o la Mejor coreografía.

Organizados por la Fundación SGAE desde 1998, los Premios Max, cuyo galardón está diseñado por el poeta y artista plástico Joan Brossa (Barcelona-1919/1999), impulsor de uno de los colectivos renovadores del arte español de posguerra, se han consolidado a lo largo de estos años como el reconocimiento más amplio en el ámbito de las Artes Escénicas en el estado español, congregando en sus últimas ediciones a más de medio millar de espectáculos en competición.