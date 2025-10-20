El sonido onírico de Monetochka envuelve el Roig Arena en un aura de crítica social

VALÈNCIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cantante rusa Monetochka se ha presentado en el Auditorio Roig Arena en el marco de su 'Fairytale Tour', con el que recorrerá 13 países y alrededor de 20 ciudades repartidas por todo el mundo, según ha informado la organización en un comunicado.

Con un público compuesto, en su gran mayoría, por la comunidad rusa afincada en Valencia y la Comunitat Valenciana, Elizaveta Gyrdymova --conocida artísticamente como Monetochka-- se ha subido al escenario del recinto valenciano para abordar cuestiones como la desigualdad, la censura o el amor moderno.

La cantante es conocida por el carácter reivindicativo y rebelde de sus composiciones, disfrazadas de tintes oníricos que beben de los cuentos populares rusos y de la cultura visual soviética. Es, de hecho, una de las voces más críticas con el actual gobierno ruso, lo que le ha valido una nominación al Premio Nobel de la Paz, han indicado las mismas fuentes.

Durante el concierto en Roig Arena, han sonado sus éxitos más conocidos --como 'Every Time' o 'Nymphomaniac'--, así como las canciones de su último disco. Su propuesta sonora, aparentemente ingenua pero muy cargada de crítica social, la han convertido en una de las voces clave del pop alternativo europeo.