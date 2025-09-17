SOS Desaparecidos dice que sería "contraproducente para Valencia" que Mazón dimitiera, tras su segunda reunión con él

Acusa el Gobierno de "vetar" a esta asociación cuando representa a "86 familias" de afectados por la dana

El presidente de SOS Desaparecidos, Jaume Amills, ha afirmado que sería "contraproducente para Valencia" que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, dimitiera por su gestión de la dana, "tal y como está la situación" actualmente, casi un año después de la catástrofe que el pasado 29 de octubre provocó 229 fallecidos.

"Una renuncia de Carlos Mazón pienso que sería contraproducente para Valencia, y quizá lo más cómodo para Carlos Mazón sería renunciar y marcharse, pero creo que tiene que asumir su compromiso y defender aquello en lo que cree", ha manifestado en declaraciones a los medios tras su segunda reunión con Mazón para abordar la reconstrucción tras la dana.

Amills, que ha concretado que su asociación representa actualmente a 86 familias de afectados por la dana, ha remarcado que esta es su opinión sobre Mazón "a título personal" y que cada uno de los damnificados tiene la suya. En cambio, tras su primera reunión con el 'president', el pasado 27 de marzo, dijo que Mazón debería dimitir y declarar voluntariamente ante la jueza que investiga la gestión de la dana.

Según ha explicado este miércoles, en su segunda reunión con Mazón --tras la primera de marzo y la que mantuvo con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo-- han abordado las nuevas ayudas anunciadas por la Generalitat para familias afectadas y la atención psicológica a los damnificados, además de trasladarle la preocupación por las personas que perdieron sus vehículos en la catástrofe y acordar mantener futuros encuentros.

Desde la Generalitat indican que esta reunión se enmarca en "la ronda de contactos que el 'president' está manteniendo con distintas asociaciones de víctimas y de afectados por las inundaciones".

Al margen de esta reunión con Mazón, el presidente de SOS Desaparecidos ha exigido un mayor "compromiso" por parte del Gobierno con los afectados por la dana y dejar la "palabrería" y el tacticismo "político o electoral". Ha denunciado que el Ejecutivo central les "vetó" en la reunión que mantuvo el presidente, Pedro Sánchez, hace unos meses en València con otras asociaciones de afectados, lo que ve como "un desprecio" a los familiares.

PRIMERA REUNIÓN CON BERNABÉ

De hecho, ha asegurado que la primera reunión con un representante estatal será este jueves con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, para abordar, entre otras cuestiones, el funeral de estado que se celebrará por el primer aniversario de la dana. Ha afirmado que la Delegación de Gobierno les convocó a este encuentro tras quejarse en un comunicado público.

En cualquier caso, ha querido subrayar que su entidad no esta "detrás de ningún color político", que asistirán a cualquier reunión cuando sean invitados y que no están "subvencionados" y trabajan "de forma altruista". "Que no se manipule el dolor. Cuando se veta a la gente y alimentamos la crispación solo generamos más dolor", ha manifestado.

Respecto al Debate de Política General de la próxima semana en Les Corts, después de que el PSPV haya invitado a otras asociaciones de víctimas a asistir, el presidente de SOS Desaparecidos ha asegurado que no han recibido ninguna convocatoria, solo la del encuentro de este jueves con Bernabé.

Por otro lado, Amills ha explicado que su entidad organizará un congreso en noviembre en València sobre prevención de catástrofes como la dana, con la intención de que tenga continuidad en otras autonomías. Ha destacado que no participará "ningún cargo político" y que asistirán más de 400 profesionales.